El Opus Dei publica un informe con aclaraciones adicionales sobre el libro de Gareth Gore: "Muestra una imagen falsa"

El Opus Dei, la prelatura personal con sede en Roma de casi un siglo de antigüedad, ha publicado una larga respuesta al libro 'Opus' de octubre de 2024, concretamente un informe de 101 páginas de algunas aclaraciones adicionales, acusando al texto de dar “una imagen falsa del Opus Dei basada en hechos distorsionados, teorías conspirativas y mentiras descaradas”. Con este documento, pretenden aportar "el punto de vista complementario que el libro silencia o tergiversa".

El libro, escrito por el periodista Gareth Gore, describe al Opus Dei como “una secta católica secreta y ultraconservadora” que “impulsó su agenda radical dentro de la Iglesia y alrededor del mundo, utilizando miles de millones de dólares extraídos de uno de los bancos más grandes del mundo”.

Una premisa necesaria: respeto y verdad

En un análisis exhaustivo del libro publicado el lunes 13 de enero, en la primera parte del informe, la organización católica —fundada en 1928 por San Josemaría Escrivá—, dijo que “hemos procurado colaborar” con Gareth Gore mientras investigaba la obra, lo que incluyó ofrecerle “datos, explicaciones de contexto, contactos, aclaraciones sobre varios temas, disponibilidad para afrontar otro” y “aclaraciones sobre varios temas, disponibilidad para afrontar otros”. “Es lo que solemos hacer con otras peticiones similares, aunque vengan —como en este caso— de profesionales no especializados en temas eclesiales o ajenos a una experiencia de fe, que merecen todo nuestro respeto".

Sin embargo el grupo, con la publicación del libro en octubre de 2024, explicó que “no se registra ni una sola buena acción de nadie en el Opus Dei; no se incluye una sola respuesta del Opus Dei a las muchas acusaciones formuladas contra el Opus Dei en el libro”.

"Constatamos que el autor se había servido de esa colaboración para alimentar un relato unidireccional: usa torcidamente algunos datos que dan algo de verosimilitud a su narrativa, e ignora todo lo que no encaja con su tesis. En el Opus de Gore todo es malo y lo bueno se convierte en malo; el libro parte de una teoría previa y no busca ni siquiera la apariencia de objetividad, como se puede constatar ya desde las primeras páginas en el uso reiterado de adjetivos como “secreto”, “tenebroso”, “distópico”, “reclutador”, etc. No se narran procesos en los que el Opus Dei actúe correctamente".

Así mismo, miembros del equipo de comunicación mundial del Opus Dei indicaron que “al comprobar el marcado sesgo del libro y sus numerosos errores fácticos, las personas que habíamos estado en contacto con Gareth Gore desde la Oficina de comunicación del Opus Dei, decidimos elaborar un documento” para “ofrecer a los lectores de esta web las explicaciones complementarias que se dieron al autor y que muchas veces silencia”.

“Hemos procurado separar el dato cierto de lo falso; discriminar verdades, medias verdades, mentiras y juicios e interpretaciones sobre las intenciones; aclarar narrativas falsas con contexto y explicaciones adicionales”, explica el equipo de comunicadores del Opus Dei.

Analizar y atender las críticas

El documento resultante, de 101 páginas de “datos y aclaraciones”, aborda en un solo lugar todas las principales críticas que el Opus Dei ha recibido durante su casi siglo de existencia. Señala que el Opus Dei trata de ser receptivo y en numerosas ocasiones ha reconocido errores y responsabilidades: "atender a las críticas y analizarlas constituye parte de la tarea de su gobierno. Ser portador de un carisma cristiano no otorga inmunidad ante el error. Las críticas suelen poner de manifiesto puntos ciegos en la propia actuación y son una oportunidad de cambio y crecimiento".

“Escribimos estas páginas desde una premisa necesaria: el respeto y la apertura hacia las miradas críticas, que normalmente pueden ser de ayuda”, afirma el documento. Señala que el Opus Dei trata de ser receptivo y en numerosas ocasiones ha reconocido errores y responsabilidades: "atender a las críticas y analizarlas constituye parte de la tarea de su gobierno. Ninguna institución humana es perfecta. Ser portador de un carisma cristiano no otorga inmunidad ante el error. Las críticas suelen poner de manifiesto puntos ciegos en la propia actuación y son una oportunidad de cambio y crecimiento".

“Como otras instituciones de la Iglesia Católica, desde hace años recorremos un camino de mayor conciencia sobre la propia vulnerabilidad, que lleva a una empatía más profunda con las personas heridas y nos proporciona nueva sensibilidad y luz sobre el modo de llevar adelante nuestra misión”, continúan los autores. “Por estos motivos, procuramos escuchar y analizar tanto la crítica justa y constructiva como aquella que no lo es”.

Junto al documento explicativo, el Opus Dei actualizó su página web para incluir una sección sobre “Algunas aclaraciones adicionales sobre el libro Opus de Gareth Gore” que aborda tanto controversias antiguas como más recientes en torno a la organización.