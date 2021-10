La ONCE recuerda el 400 aniversario de la Basílica de Begoña de Bilbao con 5,5 millones de cupones

La ONCE reflejará en un total de 5,5, millones de cupones , que ya están a la venta a nivel estatal, el 400 aniversario de la Basílica de Begoña de Bilbao . Se trata de un cupón de diario, cuyo sorteo tendrá lugar el lunes 11 de octubre, festividad de la Amatxu de Begoña.

Este viernes, 8 de octubre, se han dado a conocer los detalles del cupón, en el marco de la presentación que ha tenido lugar en la propia Basílica de Begoña el obispo de Bilbao y el Delegado territorial de la ONCE en Euskadi, Juan Carlos Andueza. Han comparecido también para los medios el párroco de la Basílica de Begoña, Eusebio Pérez; la Consejera territorial de ONCE Euskadi y miembro de CECO (Ciegos Católicos) Gloria Rosende y la agente vendedora de la ONCE Leire Arnal.

Monseñor Segura ha agradecido a la ONCE la iniciativa y ha puesto en valor al grupo social que tiene la misión de mejorar la calidad de vida de las personas ciegas. "Un servicio al que nos sumamos desde la Diócesis de Bilbao - ha añadido - con un área específica formada por personas con capacidades diversas". En este sentido, el prelado ha agradecido a la organización de ciegos católicos (CECO) sus 25 años de historia en Bizkaia. Se ha referido, en concreto, al tiempo de pandemia en el que, desde la comunidad, "a pesar de las dificultades", han seguido acompañando "de otras maneras" a las personas ciegas en las residencias y en sus casas.

Por su parte, del Delegado territorial de ONCE Euskadi Juan Carlos Andueza, ha recordado que "tras el parón a causa de la pandemia producido el año pasado, los agentes vendedores siguen ofreciendo los productos de juego de la ONCE en las calles de nuestros pueblos y ciudades, y en lo que va de año en Euskadi son más de 18 millones de euros los repartidos en premios, con una larga lista de municipios agraciados".

La ONCE continúa haciéndose eco y reflejando algunos de los eventos más significativos de Euskadi, agradeciendo de este modo la confianza que la ciudadanía sigue depositando en los juegos de la ONCE, gracias a los cuales cerca de 3.400 personas ciegas y/ o con baja visión, afiliadas a la Organización en la CAV, reciben las necesarias prestaciones sociales y técnicas, apostando por su plena inclusión.

Begoña repite en el cupón

El primer documento que menciona expresamente el templo de Santa María de Begoña se remonta al año 1300, la misma fecha en la que se fundó la villa de Bilbao. En la colina de Artagan, presidiendo la anteiglesia de Begoña, había una pequeña ermita.

A principios del siglo XVI se inició la construcción del actual templo. En 1621 concluyó la fábrica principal de la iglesia "restando únicamente la obra de retablos y ornamentación", tal y como señala el historiador Andrés E. de Mañaricua. La basílica es un lugar de visita obligada para los fieles, que se acercan diariamente a su santuario para venerar a la Virgen de Begoña, patrona de Bizkaia, conocida popularmente como la "Amatxu".

Aunque el cupón refleja en esta ocasión la efeméride del emblemático edificio, cabe destacar que el 12 de diciembre de 2010 también estuvo dedicado a la Amatxu de Begoña. El cupón que refleja su 400º aniversario, al ser de diario ofrece por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros en cinco cifras. Por otros 0,5 euros, que jugando también a la serie ofrece ganar durante 25 años una «paga» de 3.000 euros al mes que se sumará al de 35.000 euros.