El obispo de Vitoria pide aunar esfuerzos contra el cáncer de mama: "El rosa es más que un color"

Es 19 de octubre, y como cada año se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, en la que se recuerda la importancia de la prevención, de la autoexploración y de la investigación. El cáncer de mama es uno de los más familiares. Es difícil no conocer a alguien que esté luchando contra esta enfermedad.

Para esta casa esta celebración es especial, sobre todo para CADENA 100, que celebra este sábado, 21 de octubre, la décima edición del 'Por ellas', evento que se ha convertido en algo más que un concierto, sino en un movimiento social y solidario unido por el lema 'No estás sola', nacido de la llamada de una oyente y convertido ya en marea.

También desde la Iglesia española han querido reivindicar la importancia del Día Mundial del Cáncer de Mama. Por ello, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha mandado un mensaje a través de su cuenta de Twitter para reclamar a la sociedad seguir “poniendo todos los esfuerzos para combatir este tipo de cáncer”.

Sigamos poniendo todos los esfuerzos para combatir este tipo de cáncer. #ElRosaesMasqueunColorhttps://t.co/nQxeKmNehZ — Obispo Juan Carlos Elizalde (@ObispodeVitoria) October 19, 2023

"La mejor manera de atajar el cáncer de mama es la detección precoz"

Una de cada ocho mujeres van a padecer cáncer de mama. Estas cifras muestran que es el cáncer más frecuente entre las mujeres españolas. La buena noticia es que gracias a las nuevas tecnologías y el avance de la ciencia cada vez son más los finales felices, pero no podemos dejar de lado el hecho de que la mejor manera de atajar el cáncer de mama es la detección precoz.

Respecto a la detección precoz, no hay que confundirla con la prevención. En este caso el refrán de 'Más vale prevenir que curar' no nos vale. Según la experta radióloga de la mama Cristina Parrilla de Parrilla Julve Radiólogas, "desgraciadamente el cáncer de mama no lo podemos prevenir, ya que la mayoría de los factores que van a predisponer a tener un cáncer de mama no son modificables". Podemos modificar los hábitos que "influyen un poquito. Por ejemplo, la dieta mediterránea es un factor protector contra el cáncer de mama, así como el ejercicio físico, en cambio, el tabaco o el consumo de alcohol va a aumentar el riesgo de padecerlo", afirma Parrilla.

"Lo que sí va a disminuir la mortalidad por cáncer de mama va a ser la detección precoz y ahí es donde juega un papel fundamental la radiología. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos un cribado poblacional que se hace mediante mamografía cada dos años a todas aquellas mujeres que están entre los 45 y los 69 años, esto nos va a ayudar a detectar precozmente un cáncer de mama y va a cambiar el pronóstico y, por lo tanto, la supervivencia".