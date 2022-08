El obispo de Córdoba en la PEJ con los jóvenes de su diócesis: "La Iglesia es joven en ellos"

Casi medio millar son los jóvenes que participan desde la diócesis de Córdoba y que han recorrido el Camino de Santiago durante cinco duras jornadas para encontrarse hoy en la ciudad compostelana con el Apóstol.

Hasta ese momento les ha acompañado su obispo, Demetrio Fernández. “Los principales beneficiados de este tipo de encuentros son los propios jóvenes que perciben que la Iglesia es joven”.

De esta forma, el obispo cree que así “se dan cuenta de que la Iglesia es joven en ellos. Así, al volver a la vida cotidiana, ellos mismos encuentran una inyección muy fuerte de vida cristiana. Ver que la Iglesia está viva, es joven y es el futuro”.

Escucha "la respuesta"

¿Cómo puedo saber yo cuál es mi vocación y lo que Dios tiene preparado?, se pregunta el prelado. “La respuesta la dará Dios con toda claridad. Son muchas las experiencias que hemos visto en estos encuentros, pues Dios toca el corazón, llama y muchos se deciden al ver que no es tan difícil, imposible, sino que es posible por la gracia de Dios que han palpado”.

¿Y qué esperan los jóvenes?

“Principalmente de estos días de camino, lo que espero es encontrarme con Dios, verlo en otras personas y pedirle al Apóstol por mi familia, para que todo vaya bien en esta semanas. También, espero pasármelo súper bien con todas las personas”, afirma Marta Flores, una de las jóvenes que participan en la peregrinación.

Junto a ella, Pablo Martíneztiene una gran expectativa en estos días. “Desde el primer día lo estoy viviendo con mucha ilusión y muchas ganas de caminar para encontrarme con el Señor y conmigo mismo de la forma especial en la que te encuentras mientras te pierdes por los senderos del Camino. También espero disfrutar de la PEJ en algunos talleres y sobre todo, encontrarme y conocer a gente de otras ciudades y países para compartir y vivir la fe de forma fraternal”, indica.

Días especiales

Están siendo días intensos y para Juan Manuel muy especiales. “De estos días que estamos viviendo, me quedo con esa alegría de compartir la fe con gente joven como yo y en este camino que está haciendo precioso, he comprobado más aún que la fe se fortalece dándola. Por tanto, me quedo con ver que la esperanza de la Iglesia es joven y con la alegría de compartir la fe con esa juventud”, indica.

La diócesis de Córdoba ha recorrido parte del Camino del litoral gallego desde el 27 de julio al 2 de agosto en Santiago de Compostela. El Camino es un antiguo camino de Templarios que se está poniendo en valor en los últimos años, un itinerario que la Delegación será de las primeras en realizarlo con un número tan elevado de peregrinos.

Los delegados diocesanos de juventud, Rafael Romero y Jesús Linares, explicaron que se trata en definitiva, de una experiencia de fe compartida con jóvenes de toda Europa, “unos días para compartir, pensar y vivir con personas de toda Europa que se sienten acompañados por la Iglesia”.