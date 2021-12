El Movimiento Cultural Cristiano denuncia la globalización de la indiferencia: "¡Hay que ser responsables!"

El Movimiento Cultural Cristiano (MCC) ha denunciado en un comunicado la globalización de la indiferencia que reina en nuestra sociedad. Para estas navidides 2021, MCC pide “no mirar para otro lado todo el rato o hacer como si las cosas no pasaran. Estamos en niveles brutales de crímenes contra la dignidad humana, de explotación, empobrecimiento y descarte de cada vez más personas. La mayoría de la humanidad está envuelta en la miseria, el hambre y la violencia, en auténticos corredores de la muerte”.

Asimismo, desde el Movimiento Cultural Cristiano denuncian que la sociedad vive “cómo si todo esto no pasara, como si nos fuera indiferente, como si estuviéramos anestesiados, huyendo a todas horas del sufrimiento, o convencidos de que no podemos hacer nada frente a tamaña injusticia. A otros nos vienen timando con el empoderamiento, el emprendimiento, la resiliencia, y el “todo va a salir bien”. Es evidente que solos, aislados unos de otros, actuando bajo la consigna de “sálvese quien pueda”, no saldremos de nuestra pasividad”.

En el comunicado, MCC también ha criticado ese capitalismo digital que “no nos mantiene sólo como productores en la industria, trabajadores en los servicios o consumidores y clientes en el tiempo de “ocio”. Ahora, mientras consumimos y nos autodestruimos en el consumo, nos convertimos en su principal recurso y materia prima” y ha advertido que “somos, a todas horas, objetos de ensayo y experimentación económica y política. Somos el “territorio” a explorar, colonizar y conquistar. Pero si no resultamos rentables, pues se nos descarta o se nos extermina sin escrúpulos”.

El Movimiento Cultural Cristiano ha subrayado además que “a este sistema no le basta solo con nuestra indiferencia […] son también necesarios muros, tanques y ejércitos […] el mundo tiene diez veces más muros que hace 30 años. Rodeados de hambrientos, desnutridos, desesperados y humillados, levantamos muros y vallas”.

Desde MCC no pueden aceptar “que a millones de personas se les envíe a los basureros, a vivir literalmente en la calle, a la economía criminal y negra, o a la muerte”. “No podemos aceptar que, mientras tengamos comida en la tienda de nuestra calle, consumamos una serie en una plataforma digital durante 12 horas, o los nuevos esclavos nos sirvan pedidos online en 24 horas, nos sigamos manteniendo indiferentes”.

Por esta y muchas más razones, “es una obligación moral de todos nosotros ofrecer a las nuevas generaciones una esperanza construida desde el amor a un ideal de justicia y solidaridad. Hemos de sembrar una respuesta asociada, en la que seamos protagonistas, una respuesta comunitaria, guiada por el bien común, que impida falsas salidas populistas y nacionalistas”.

Esta Campaña por la Justicia en las Relaciones Norte-Sur del Movimiento Cultural Cristiano se extiende en España e Iberoamérica, y supone, “un despertar de nuestras conciencias, una cultura donde los empobrecidos, los descartados, sean los protagonistas de su liberación”.