El mensaje del obispo de Getafe con motivo de la recepción del Papa al seminario de la diócesis

“Venimos a Roma con un corazón abierto para escuchar lo que el Papa quiere decirnos, las recomendaciones que quiere darnos”. Con estos términos el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha expresado a través de un mensaje de vídeo el sentir de la diócesis madrileña días antes de que el Seminario Nuestra Señora de los Apóstoles sean recibidos por el Papa Francisco el próximo sábado, 3 de agosto.

La cita será a las ocho de la mañana en la Sala Clementina de los palacios apostólicos del Vaticano, en la que el obispo presentará a Jorge Mario Bergoglio las intenciones de todos los fieles diocesanos. De hecho, la diócesis de Getafe ha recordado que las personas que deseen hacer llegar al obispo de Roma sus peticiones, oraciones y mensajes de acción de gracias, lo pueden hacer a través de las redes sociales del Obispado en Facebook y en Twitter, o al correo electrónico al Seminario: info@seminariodegetafe.com

Ginés García Beltrán ha puntualizado que este encuentro con el Santo Padre se enmarca en los treinta años del seminario getafense “al servicio de la Iglesia y de la formación sacerdotal”, siendo el motivo por el que peregrinan a Roma: “El Papa ha tenido a bien en recibirnos en audiencia privada y compartir con nosotros lo que hay en su corazón. Para nosotros es fundamental, es el centro de la celebración de este aniversario importante para nuestra diócesis”, ha subrayado el obispo de Getafe.

El titular de la diócesis madrileña ha agregado que el encuentro con Francisco servirá para reiterar “nuestra adhesión filial, nuestra unión con él y la necesidad que tenemos de trabajar unidos con toda la Iglesia”, ha detallado en su mensaje de vídeo.

Emoción entre los seminaristas y formadores por el encuentro con el Papa Francisco

Tanto los responsables del Seminario como los jóvenes seminaristas han manifestado también su emoción y su alegría ante esta visita. El rector, Cruz Gonzalo López Palomo, explica convencido que este encuentro será de “mucha cercanía, gozo y confianza” y recuerda que “en esta peregrinación a la ciudad eterna de Roma, la urbe de los mártires y los grandes apóstoles Pedro y Pablo, llevamos con nosotros a la Diócesis, en toda su riqueza”.

Por su parte, el vicerrector, Juan Gabriel Muñoz, destaca que “es una alegría y un regalo muy grande para el Seminario y para toda la Diócesis, que siempre ha acompañado con tanta atención y con tanto cariño la formación de los seminaristas”. “Marchamos a Roma como una verdadera peregrinación, con deseo de confirmar nuestra fe, que el sucesor de Pedro nos confirme en la fe, en la llamada y en el deseo de responder al Señor y de seguir creciendo sacerdotalmente”.

Para muchos de los seminaristas que se están formando en Getafe esta es la primera vez que se van a encontrar con el santo Padre tan de cerca. Andrés Álvarez, joven veinteañero de Alcorcón, alumno del propedéutico, manifiesta con alegría que “tiene muchas ganas de ir” y para él también es “un verdadero regalo ver al santo Padre” y “una forma preciosa de terminar el primer curso del Seminario y encarar toda ‘la carrera de fondo’ que nos queda por delante”.

Roberto Rubio, joven de Villaviciosa de Odón que comenzará el cuarto curso y recibió la Admisión a Órdenes en mayo, expresa su gratitud ante este encuentro y también su emoción: “Me conmueve que el papa Francisco nos reciba personalmente en audiencia privada en su casa”

"Para mi es muy significativo en 'esta mitad de camino' en la que me encuentro en mi vida en el Seminario. Este año he tenido también la oportunidad de recibir la Admisión a Órdenes, en este año en el que celebraos el 30 aniversario del Seminario, y me encuentro a la expectativa, esperando a ver qué nos dice el Santo Padre" añade.