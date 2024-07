La mediación familiar, una figura en auge para ayudar a las familias: "Es la célula de la sociedad"

El verano es buen momento para resdescubrir el valor que tene la familia para nosotros y para la sociedad. Con este espíritu nace la primera edición de la Semana de la Familia que organiza del 1 al 5 de julio la Universidad Francisco de Vitoriay laUniversidad CEU San Pablo en Madrid.

Cinco jornadas de encuentros, charlas y coloquios con distintos expertos de la familia, entre las que se encuentra Mercedes Honrubia, orientadora y mediadora familiar en el 'Instituto Coincidir'.

En 'Ecclesia al día', Honrubia ha explicado que la belleza de la familia es ser consciente de que “es la célula de la sociedad. Si la familia está bien, la sociedad está bien, por eso hay que cuiadarla para que puedan aportar esa luz a la sociedad”.

"Las crisis no son crisis de ruptura, sino de oportunidad de crecimiento”

La mediadora familiar ha reconocido que buena parte de las familias que acuden al 'Instituto Coincidir' para pedir ayuda, lo hacen desde una visión desesperanzadora, aunque el objetivo es “aportar luz” y hacerles saber que “esas crisis que traen no son necesariamente crisis de ruptura, sino de oportunidad de crecimiento”, ha asegurado Mercedes Honrubia.

“Aprendiendo a gestionar y prevenir ese conflicto, las familias nacen y mejoran en sus relaciones para vivir de manera más plena”, ha agregado.

Y es que la orientadora familiar considera que todos, a lo largo de nuestra vida, necesitamos esta figura de la mediación, comparándola con una etapa del Camino de Santiago: “Necesitamos ser acompañados, porque es una etapa en la que se pone encima de la mesa cómo son nuestros problemas y, desgranándolos podemos gestionarlo de manera que podamos crecer como personas, y si la persona crece a lo largo de su vida, ¿cómo no va a crecer la familia?”, se ha cuestionado.

A juicio de Honrubia, este acompañamiento de la figura de la mediación permite generar una estructura “donde puedas hacer una autoreflexión, ir viendo qué herramientas tienes al lado, el de una persona que no te da consejos, solo está a tu lado y a través de unas técnicas concretas te permite hacer esa introspección para sacar lo mejor de ti y eso se deriva a la familia”, ha continuado argumentando Mercedes Honrubia.

“La legislación regula estas dificultades familiares solo desde el sentido rupturista"

Cuestionada por los problemas a los que se enfrentan las familias de hoy y que son responsable de buena parte de las rupturas, es la falta de comunicación: “El Papa Francisco ya lo dice en 'Amoris Laetitia', que habla de crisis internas y externas y cómo esas crisis repercuten en personas que conviven con nosotros. Si entedemos la crisis, la aceptamos y la vemos como oportunidad todo se gestiona de manera que podamos fortalecer ese núcleo duro y dar luz al resto de familias y a la sociedad”, ha insistido la mediadora familiar del 'Instituto Coincidir'.

Honrubia ha reivindicado la importancia de la mediación familiar, una figura desconocida aún en la actualidad y en un contexto complicado, ya que las administraciones facilitan más la ruptura que arreglar los problemas familiares.

“La legislación regula estas dificultades solo desde el sentido rupturista, pero si nosotros analizamos qué es la ley de mediación familiar, hay otra connotación que es la 'resolución positiva de conflictos', no solo habla de ruptura. Hay situaciones en los que la ruptura está encima de la mesa y es necesario, pero incluso en este caos necesitamos estas herramientas que nos trae la mediación y acompañamiento familiar para poder prevenir y gestionar esta dificultad para que cuando hay hijos, que son los que menos culpa tienen, puedan seguir siendo hijos de sus padres independientemente de que hayan roto como pareja”, ha explicado.

El secreto para que una familia dure toda la vida

Preguntada por la fórmula secreta para que la familia dure toda la vida, la mediadora lo tiene claro: voluntad de querer y compromiso: “Estamos en una sociedad donde el compromiso parece que no se lleva. Cuando un matrimonio viene y uno de los dos te dice que no siente nada y tiene que buscar otros sentimientos, nos falta comprmiso. El creer que la familia es el centro de la sociedad es lo que da la verdadera belleza de la familia y el matrimonio. Una sociedad sin familia no es sociedad. La sociedad tiene su riqueza en las familias que son las células vivientes”, ha aseverado.