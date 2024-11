‘María en Contemplaciones de Papel’, un viaje fascinante por el Evangelio a través de los ojos de María, una "gran desconocida"

El sacerdote y escritor José María Rodríguez Olaizola presenta su nuevo libro "María en Contemplaciones de Papel" en 'Ecclesia en Salida', una obra que forma parte de una trilogía de contemplaciones, que invita a los lectores a recorrer el Evangelio desde una perspectiva única: la de la Virgen María. A través de una serie de meditaciones que abarcan desde la Anunciación hasta Pentecostés, el autor busca acercar la figura de María a los creyentes, presentándola como un modelo de fe y un testigo privilegiado del misterio de la encarnación.

María: la gran desconocida

Rodríguez Olaizola subraya la paradoja de que María, siendo una figura central en la fe católica, a menudo sea una "gran desconocida" para muchos. "A pesar de la devoción que podemos tener los católicos y lo importante que es para nosotros desde las advocaciones particulares hasta, la importancia de sus fiestas y del dogma mariano, y sin embargo, qué desconocida" dice el autor, que cree que no se dedica suficiente tiempo a comprender su vida, su historia y su camino personal.

El libro busca remediar esto, invitando al lector a adentrarse en la vida de María a través de la contemplación, presentándola como una mujer real, con sus propias emociones, dudas y alegrías, lo que permite identificarse con ella y comprender mejor su papel en la historia de la salvación.

Olaizola describe el proceso de escritura como un "viaje fascinante" que le ha permitido descubrir nuevas facetas de la Virgen. "María es una figura que impresiona por su compromiso como parte de la historia de la salvación, o sea, todo eso, pero vivido por una mujer que en el fondo pues participa de las incertidumbres, de las preguntas, de la zozobra, de las ilusiones, de vivencias tan humanas como la amistad, el amor, la maternidad, la preocupación por la educación de un hijo, el tener que dejar marchar".

Vivir el Adviento como un camino de preparación

"María en Contemplaciones de Papel" es una oportunidad para redescubrir la figura de la Virgen María, y también como una guía para vivir el Adviento de una manera más profunda y renovada. Rodríguez Olaizola insiste en la importancia de "tender un puente hasta el último día" del Adviento, manteniendo viva la llama de la preparación para la Navidad durante todo el período.

El autor propone un camino de Adviento que se inspira en las palabras de María en la Anunciación: "Hágase en mí según tu palabra". Estas palabras, según Olaizola, encierran un significado que a menudo pasa desapercibido. "No es solamente hágase o que se haga solo o que alguien lo haga o ni siquiera es hazlo tú, Dios, sino hazlo, hazlo en mí y hazlo según tu palabra, no a mi modo, no a mi manera, no según el modo que yo prefiero". El "hágase" de María implica una total disponibilidad a la voluntad de Dios, una confianza absoluta en su plan y una entrega radical a su palabra.

Olaizola anima a los lectores a seguir el ejemplo de María, respondiendo al llamado de Dios con un "hágase" rotundo, a pesar de las dificultades. El mensaje de María para el mundo actual, según el autor, es la importancia de tomar la vida en serio, confiar en Dios y responder a su llamado con generosidad y entrega. "Que la vida hay que tomarla en serio, que Dios ha elegido contar con cada uno de nosotros y la respuesta es nuestra, y Dios no va a actuar a pesar de nosotros, si nuestra respuesta no es 'hágase'. Aunque parezca difícil, que no estás a la altura, que el camino puede ser más difícil, más complejo de lo que uno pensaría, confía en Dios y en lo que Dios ha hecho en ti".