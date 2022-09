Manuel Velázquez: «Los inmigrantes no vienen a quitarnos nada y contribuyen al desarrollo, hay que acogerlos»

Rotundo llamamiento del P. Manuel Velázquez, delegado de Migraciones de la archidiócesis de Granada, en favor de la acogida e integración de los inmigrantes. «Este modelo de desarrollo es insostenible. No podemos seguir de esta manera. Y por eso la propuesta del Papa es hacer un futuro nuevo, construir el futuro, pero contando con los últimos, con los migrantes, con los refugiados, con las víctimas: que se sienten también en la mesa de la creación y tengan parte en los bienes de la tierra, que son para todos los hijos de Dios», ha dicho el sacerdote, que lleva veinticinco años al frente de la delegación.

Con ocasión de la Jornada del Migrante y del Refugiado, que la Iglesia ha celebrado este domingo, 25 de septiembre, Velázquez ha puesto en valor en el programa El Espejo de la Cadena Cope la contribución de los inmigrantes a la sociedad. «Hay que valorar todas las aportaciones que hacen los inmigrantes. Con su riqueza y con sus valores culturales, también enriquecen nuestras comunidades. Y son riqueza humana que hay que agradecer, en vez de tener una actitud en ver en ellos rivales o gente que vienen a quitarnos algo. No vienen a quitarnos nada. ¡Si los inmigrantes están sacando adelante las campañas agrícolas y los trabajos que nosotros no queremos hacer! Y están cotizando a la Seguridad Social y están contribuyendo. Y tenemos una tasa de natalidad bajísima. Nos están ayudando a nuestro desarrollo y crecimiento. Están colaborando en engrandecer nuestro país y nuestro futuro. Contemos con ellos, pero no sólo como mano de obra. Son seres humanos que necesitan un reconocimiento de sus derechos, de su dignidad, y de ofrecerles una participación y tenderles la mano para que se integren en nuestra sociedad como uno más».

«No hacemos más que levantar muros»

El sacerdote lamenta que las sociedades opulentas se encierren en sí mismas y no tiendan la mano a quienes llaman a su puerta. «No hacemos nada más que levantar muros y fortalezas, para que nadie nos quite nuestros privilegios, mientras que en nuestra misma puerta están los lázaros que no tienen absolutamente nada», dice aludiendo a la parábola evangélica del pobre Lázaro y del rico Epulón, del pasado domingo. «En el mundo hay una crisis tremenda. Una crisis alimentaria, que es lo más básico que necesita un ser humano para vivir. Los números del hambre son horrorosos. Ahora estamos todos preocupados porque están subiendo los alimentos por la crisis económica. Pero pensemos en países como Siria, Haití, Congo, Sudán del Sur, y muchos otros. Y luego, en las bolsas de pobreza del mundo rico. Las muertes achacadas al hambre cada año pueden superar a todas las del covid (…)».

El Padre Velázquez invita a poner en práctica con los inmigrantes los cuatro verbos del Papa Francisco: acoger, proteger, promover e integrar. Hay que reforzar los espacios de acogida, insiste. La archidiócesis cuenta con pisos de acogida, un proyecto de integración y capacitación laboral, y ayuda a regularizar la situación de los que llegan proporcionando asesoramiento jurídico. Asimismo, añade, «estamos contribuyendo a esta iniciativa popular de recoger 500.000 firmas para ver si [el Gobierno] hace una regularización extraordinaria de todos los inmigrantes irregulares que ya están aquí en España».

El delegado de Migraciones señala, por último, que «un irregular es como si no existiera, es invisible», y denuncia las situaciones de injusticia y marginación que sufren muchos de ellos. Además de los muros, hay que derribar muchas «barreras mentales» que existen hoy, remata.