Manresa organiza un foro con 51 líderes religiosos de 33 países: "Respuesta a la crisis social y ambiental"

El Ayuntamiento de Manresa (Barcelona) y 'Religions for Peace' han organizado 'Cruce de Caminos: una respuesta intergeneracional multirreligiosa a la crisis social y ambiental', un foro internacional que reunirá a 51 líderes religiosos de 33 países del mundo.

El evento interreligioso está previsto que se celebre en Manresa entre el 27 y el 30 de noviembre y abordará la crisis social y ambiental provocada por el cambio climático a través del diálogo entre distintos credos y generaciones, con especial énfasis en el papel de las ciudades, donde vive la mayoría de la población mundial.

El foro, que cuenta con la colaboración del Diplocat, está enmarcado en el programa de Manresa 2022 por el Año Ignaciano, que conmemora los 500 años del paso del santo de la Iglesia Católica y fundador de los Jesuitas por la ciudad catalana.

Los 51 líderes religiosos que participarán en este foro son representantes principalmente del cristianismo, judaísmo, islam, budismo, bahai'i, sintoísmo o cultos indígenas, y proceden de países como Japón, Indonesia, India, Filipinas, Nigeria, Sudáfrica, Congo, Kenia, Chile, Costa Rica, Perú o Estados Unidos, entre otros.

Algunos de los nombres internacionales confirmados son la activista contra el Apartheid en Sudáfrica, Ela Ghandi; el Gran Muftí del Consejo Musulmán Supremo de Uganda, Sheikh Shaban Mubaje; o el director de Sant'Egidio de Nueva York (EEUU) y responsable de los servicios para los sintecho, Andrea Bartoli.

