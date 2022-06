La manifestación del 26 de junio "es una oportunidad única para alzar la voz en favor de la vida"

“El próximo 26 de junio es una oportunidad única para dar voz a la preocupación y el rechazo existente entre millones de españoles a los que la aprobación de leyes que atentan contra la vida”. Así se expresó Carmen Fernández de la Cigoña, directora del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo sobre la gran cita de este domingo en Madrid.

“El motivo fundamental es el nuevo desarrollo de la modificación de la Ley del aborto”, destacó en el programa de TRECE Iglesia al Día, “pero lo que vemos es que en los últimos tiempos se han desarrollado una serie de leyes que atentan contra la libertad, contra la verdad, que engañan, y esta modificación del aborto es una de ellas”.

?? ¿Por qué es necesaria la manifestación provida?: "Se desarrollan leyes que atentan contra la familia"



?? Hablamos con Carmen Fernández de la Cigoña, directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia, en @TRECE_es ?? https://t.co/wszziR25CI — Religión TRECE (@ReligionTRECE) June 20, 2022





Ataque a la familia

Dde la misma forma, Fernández de la Cigoña denunció que estas legislaciones “atentan a la familia de una manera directa o indirecta y relegan a los padres, que son, precisamente los que más preocupados están por los hijos”. Por eso, animó a participar en la manifestación, que según explicó al director del porgrama, Álvaro de Juana, “es también en defensa de la verdad y de la libertad”.

Tal y como argumentó, ha llegado el momento de “salir a la calle” porque “vamos a decir al gobierno que no puede gobernar «hasta la cocina», que no puede meterse en la vida de los españoles, que saben muy bien lo que merece la pena. Cabe destacar que este concentración no impicará solo a los madrileños, sino que vendrán autobuses de toda España”. La manifestación recorrerá el centro de Madrid, desde la Glorieta de Bilbao a la plaza de Colón, a partir de las doce del mediodía

Más de 150 convocantes

Entre los convocantes se encuentran la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad (integrada por 150 asociaciones), la Asociación Católica de Propagandistas, Asociación Cristianos en Democracia, e-Cristians, Federación Española de Asociaciones Provida, Foro Español de la Familia, Fundación Villacisneros, NEOS, One of us y la Plataforma Cada Vida Importa.

El manifiesto con el que convocan explican su objetivo: "Defender la vida humana y la dignidad inherente a la misma en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. Por esta decisiva razón y apelando a esa dignidad nos oponemos a la regulación jurídica actual sobre al aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, la experimentación con embriones humanos y todo atentado contra la protección de la vida humana", detalla el texto.

Las asociaciones expresan su "más absoluto repudio a la nueva reforma de la regulación del aborto que – sin esperar a la decisión del Tribunal Constitucional sobre la actual normativa- aprueba el aborto decidido por menores entre 16 y 18 años sin consentimiento, ni siquiera conocimiento de sus padres, y elimina el requisito del consentimiento informado. Estamos ante un recorte más, de los que vienen produciéndose, de la patria potestad totalmente inaceptable y peligroso".

El manifiesto denuncia el "señalamiento oficial de los objetores, con todo lo que de discriminación para su vida profesional conlleva ante la actual dirección política de la sanidad pública".