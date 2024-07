Lucy, activista que lucha por la Amazonía: ''Tenemos 500 casos de cáncer cerca de una explotación''

Manos Unidas acaba de vivir un campamento en Castellón dedicado al cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y la justicia social. 30 jóvenes han participado y profundizado en hábitos de vida sostenible, pobreza y la desigualdad.

Lucy Urbina es ecuatoriana, activista y defensora de los derechos de la Amazonía, miembro de la red Eclesial panamazónica y la Red Latinaomericana de Iglesias y minería, apoyada en España por la Aliaza 'Enlázate por la Justicia'.

El campamento ha sido ''una experiencia maravillosa'', afirma Lucy. Se siente agradecida con Manos Unidas que está ''con esta propuesta de invoclucrar a los jóvenes en estos procesos de formacióin y de encuentro. Sobretodo de encuentro''. Y asegura que, para los jóvenes, es importante compartir vivencias y experienias.

De Castellón a la Amazonía

El campamento se ha enfocado ''en la relación que tenemos con la hermana madre Tierra''. Lucy ha explicado la realidad que vive la Amazonía en Ecuador. ''Es la primera vez que comparto con jóvenes de España''. Lo dice acostumbrada a vivir este tema con jóvenes de su región, que comparten el dolor por la situación que pasan sus países. Y afirma que los jóvenes en España ''tienen mucha riqueza cultural'' por las iniciativas que tienen por sus voces y desde la realidad que también viven en España.

Les ve ''solidarios. Me han acogido de maravilla, me he sentido como en casa con ellos''. Los jóvenes comparten la sensibilidad por el cambio climático, pues serán quienes lo vivirán.

Más de 500 casos de cáncer por la explotación del Amazonas en su zona

En Ecuador denuncian problemas de extractivismo: petróleo, minería, caucho, madera y deforestación. Los jóvenes se organizan en esta parte del mundo para denunciar esta explotación.

Lucy testimonia que han denunciado varias actividades extractoras por la afectación a la salud de un grupo de niñas que vivían cerca de una explotación. ''Tenemos más de 500 casos de cáncer en las familias de estas niñas''. Ya han ganado una de las denuncias. También hicieron una propuesta de ayuno y oración de diez dáis para rezar. ''Exigíamos el cumpliento de la sentencia, porque el proceso de ejecución se sigue alargando'' y sigue muriendo gente por la contaminación del agua, aire y tierra. No sólo se envenenan los recursos, sino que se limita el acceso a éstos. La lucha de Lucy es para defender el entorno y la vida de los que vvien allí.