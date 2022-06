Lucía, la mamá que entró en depresión tras abortar por la presión social: "Ahora Dani me ha cambiado la vida"

Daniel tiene un mes de vida: “Es un poco travieso y llorón. Come un montón pero es un encanto de niño”. Así ha definido Lucía a su bebé. Asegura que no puede vivir son él: “Es lo mejor que me ha pasado en la vida, no sé qué haría sin mi bebe, no me imagino la vida si él”, ha confesado.

Pero lo cierto y verdad, es que Lucía se planteó no dar a luz a Daniel y abortar. Ya lo hizo dos años antes, cuando con tan solo 17 (menor de edad) se quedó por primera vez embarazada. Aquella vez, por influencia de su entorno, dio el paso y aquello le dejó muy tocada psicológicamente.

“Mi familia y amigos me decían que tenía que abortar. Me pilló todo demasiado joven y fue una noticia que me vino de repente. Fui a la clínica y aborté, pero se me quedó todo muy grabado y marcado. Estuve un año renqueante, apenas salía de la cama, apenas comía...” cuenta en un vídeo grabado por la Conferencia Episcopal Española

Lucía vuelve a quedarse embarazada, pero esta vez una ecografía cambió todo

Hace diez meses, con 19 años, Lucía volvió a quedarse embarazada. Nuevamente, sus seres queridos le propusieron interrumpir voluntariamente su embarazo. Llegó incluso a tener una primera cita en la clínica para practicarle el aborto: “Me decían que era muy joven, que no iba a poder sacar al bebé adelante y que era una tontería que me planteara el no abortar”, señala en la entrevista.

Pero en esta ocasión todo cambió cuando le enseñaron la ecografía de Daniel: “Lloré un montón”, recuerda Lucía, que confiesa el golpe duro que sufrió al verlo “porque quería llevarle dentro y darle a luz”.

“Cuando te enseñan la ecografía y te dicen que tienes que quitarte esa cosita de encima, pues la verdad que fue duro. Me dije a mi misma que no quería abortar, que esa cosita podía tener un futuro y yo podía sacarle adelante como fuera. Hablé con mi madre y una chica de una asociación que me ayudó mucho y decidimos sacarla adelante y dar un sí a la vida”, ha relatado una Lucía emocionada.

Tras haber cumplido el primer mes de vida, hoy Lucía es feliz y se muestra dispuesta a ayudar a otras mujeres que están pasando por la misma situación que ella vivió: “Es normal que estén asustadas, no sabes qué hacer pero les digo que no se dejen llevar por la influencia de los demás. Es un error, es tu vida, es tu niño y tienes que sacarle adelante. Si quieres se puede”, ha sostenido.

Movilización en favor de la vida

Todo un canto a la vida, como miles de personas defenderán este domingo, 26 de junio, en la concentración provida que tendrá lugar en Madrid a las 12h del mediodía desde la Glorieta de Bilbao a la Plaza de Colón. Una manifestación que se desarrolla en un momento crítico, cuando se acaba de aprobar la nueva ley del aborto y se cumple un año de la entrada en vigor de la regularización de la eutanasia en nuestro país.