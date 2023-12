Los secretos que esconde La Milagrosa, una basílica repleta de milagros que prepara un Año Jubilar

El párroco de basílica madrileña de la Milagrosa, Jesús María González Antón, ha pasado por 'Ecclesia Domingo' de TRECE para hablarnos de los secretos que esconde una de las parroquias más populares de Madrid, y sobre todo, para hablar de su Año Jubilar. Este Año Jubilar ha sido concedido por la Santa Sede porque se cumplen 100 años de su declaración como Basílica menor.

González Antón ha compartido cómo lo está viviendo: "Uno cuando está ilusionado es como que las cosas pesan menos. Mi familia me dice pero cómo te has metido en esto en tu edad... pues me tocó, y cuando me toca una cosa tengo que estar en frente de ella".

El sacerdote ha reconocido que lleva a sus espaldas mucho esfuerzo, pero que tiene a su lado muchísima ayuda. "Tenemos nada más y nada menos que díez comisiones, hay comisiones de todo y de redes sociales también". Apunta que cuentan con el apoyo, en este ámbito, sobre todo de los jóvenes. Su objetivo es que toda la información se extienda por todas las basílicas, parroquias y centros educativos de Madrid.

Además, Don Jesús nos ha contado el impacto que tiene en la sociedad y entre los cristianos la Virgen de la Milagrosa, "La Milagrosa tiene una impronta en todo el mundo ya". Nos cuenta que cuando en las películas aparecen vírgenes, una de las más constantes es La Milagrosa. "Hay cantidad de personas que nos visitan que son devotas de la Virgen". Por eso, van a poner una urna para recoger los relatos de las historias de los favores que la Virgen Milagrosa ha concedido. "Estoy seguro de que esa urna se llenará y la tendremos que vaciarla algunas veces", ha afirmado el párroco de la Basílica de La Milagrosa en 'Ecclesia' de TRECE.

También nos ha hablado con los coros con los que contarán, "Tenemos en algunas celebraciones a algunos coros muy importantes, por ejemplo, tenemos al coro de la JMJ". Además, también cuentan con el Coro de Voces Graves de Madrid y el Coro de Jóvenes de Madrid".