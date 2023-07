Los salesianos reciben "con sorpresa y satisfacción" la creación como cardenal de Ángel Fernández Artime

Los salesianos de España han recibido "con sorpresa y satisfacción" la noticia sobre su Rector Mayor, Ángel Fernández Artime, que será creado cardenal por el Papa Francisco en el próximo consistorio.

"El anuncio del Papa Francisco de la creación como cardenal de nuestro Rector Mayor nos confirma en la tarea de continuar, desde nuestro carisma educativo, nuestro compromiso por hacer visible una iglesia en salida, que sea un hospital de campaña donde tantos jóvenes pueden encontrar un ambiente habitado por personas que les educan, les acompañan y les ayudan a crecer en la fe", subrayan en un comunicado.

Ángel Fernández Artime fue elegido Rector Mayor en el año 2014 durante la celebración del 27 capítulo general de la Congregación. En aquella asamblea, máximo órgano de gobierno de los salesianos, las palabras expresadas por el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, un año antes, estuvieron presentes en la reflexión del Rector Mayor.

"No ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo interés que en otras épocas, y son rápidamente olvidados. No obstante, destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido programático y consecuencias importantes. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están", dijo en aquel momento.