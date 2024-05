El Papa realiza un nuevo llamamiento para acabar con los conflictos en Gaza y Ucrania

El Papa Francisco ha realizado este domingo un nuevo llamamiento al diálogo para acabar con el conflicto en la Franja de Gaza, al final del rezo del Regina Coeli en la plaza de San Pedro.



"Por favor, continuemos rezando por la martirizada Ucrania que sufre tanto y también por Palestina e Israel, para que llegue la paz y se refuerce el diálogo entre ellos y traiga buenos frutos", ha dicho Francisco.



Y ha añadido: "No a la guerra, sí a la paz y al diálogo"

Reza también por las inundaciones de Brasil

El papa Francisco también ha dedicado sus oraciones a las poblaciones del estado de Rio Grande do Sul de Brasil afectadas por las graves inundaciones de los últimos días.



"El Señor acoja a los difuntos y dé consuelo a sus familiares y a todos los que han tenido que abandonar sus hogares", comentaba el papa.



Las autoridades brasileñas han confirmado que las lluvias y desbordamientos de los ríos en el sur del país han causado inundaciones y al menos 56 fallecidos y un total de 74 desaparecidos.



Otros 7 fallecimientos registrados en las zonas afectadas por las inundaciones podrían agregarse a la lista de víctimas, pero las autoridades todavía investigan si la causa de estas muertes está relacionada a las lluvias, según informó Defensa Civil.



El estado más afectado es Rio Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina, donde hay 55 muertos confirmados, mientras que en el vecino estado de Santa Catarina se ha registrado un fallecimiento.



Un total de 82.566 personas han tenido que abandonar sus casas en Rio Grande do Sul, de los cuales 13.324 permanecen en albergues públicos.