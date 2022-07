Los Jóvenes Hospitalarios continúan su camino a la PEJ: “Hay que dejarse sorprender por Dios”

Los jóvenes hospitalarios de la Orden de San Juan de Dios continúan su camino hasta Santiago de Compostela, donde se celebra del 3 al 7 de agosto la Peregrinación Europea de Jóvenes 2022. ECCLESIA ha podido hablar con Luis Marzo, que actualmente se encuentra inmerso en el trayecto.

Marzo expone que “queremos ofrecer a los jóvenes la oportunidad de vivir una experiencia de servicio a través de los enfermos y de las personas que sean atendidas en nuestros centros. En los días previos a la PEJ estamos viviendo unos días de peregrinación y de camino a Santiago junto a algunas personas que son atendidas en el centro de Vigo. Vamos a estar cinco días caminando con ellos haciendo peregrinaje para llegar hasta Santiago y allí encontrarnos con todas las congregaciones y diócesis que van a disfrutar de la PEJ”.

Sobre lo que espera a nivel personal de esta experiencia, Luis afirma que “cuando uno está abierto al espíritu y a Dios, hay que dejarse sorprender por él. Puede ser una oportunidad para dejarnos tocar por dios, dejarnos tocar por el apóstol, que seguramente nos quiere decir en estos días alguna cosa para algunos de nosotros y para nuestras vocaciones. También pondremos a prueba nuestro compromiso en la Iglesia y en el mundo. El mensaje tiene que ser una apertura total a la voz de Dios y a lo que él quiera”.

Esta no es la primera vez que Luis Marzo realiza el camino de Santiago. “Siempre lo he hecho con jóvenes o lo he hecho con amigos. La novedad de este año va a ser que lo voy a hacer con personas que a diario conviven en nuestros centros. Como hermano de San Juan de Dios soy enfermero y estoy en contacto con esas personas, pero nunca me había planteado ni había tenido la oportunidad de caminar junto a ellos y peregrinar juntos cada uno con sus deseos y sus anhelos”.

Inclusión de las personas con capacidades diversas

A modo de conclusión, deja una reflexión importante. “Al final la vida es para compartirla y el camino una de las cosas que tiene es la magia de encontrarte con tantas personas tan diversas. Que incluyamos también a las personas con capacidades diversas en estas actividades nos ayuda a descubrir una parte de nuestra sociedad que tenemos que ayudar entre todos. Forman parte de nosotros con capacidades diversas pero con el mismo espíritu ganas de peregrinar y de participar en esta Iglesia”.