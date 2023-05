Lorca Planes, en la Jornada de las Comunicaciones Sociales: "Hay que decir la verdad con caridad y amabilidad"

José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española, ha presidido este domingo la Misa en la basílica menor de la Vera Cruz de Caravaca.

Durante la homilía, el obispo ha recordado que la experiencia tan grande “del alegre encuentro con el Resucitado nos ha hecho a los discípulos, verdaderos testigos de su victoria sobre la Muerte y nos ha dado la responsabilidad de contarlo, de comunicar todo lo que hemos visto y oído, con responsabilidad, como heraldos y mensajeros de la Buena Noticia. Ahora nos toca a nosotros enseñar al mundo entero la maravillosa novedad de la salvación que viene de Jesucristo”.

Mensaje de los obispos de la CECS: «En tiempos de soledad, la comunicación une corazones»https://t.co/6qqwAR9HRIpic.twitter.com/N9tboIOmds — CECS (@CECS_CEE) May 17, 2023

Comienza entonces el “tiempo de la comunicación de la Buena Nueva” con un estilo muy especial: “La importancia de fiarse de Dios, de mantenernos firmes en la fe, siempre, y la importancia de creer, aunque no veas las pruebas, de confiar en Dios, aunque no puedas ver y tocar, ya que en el programa del cristiano, serlo es vivir “un corazón que ve” como dijo Benedicto XVI”.

En relación con la Jornada de las Comunicaciones Sociales, Lorca Planes ha recordado el mensaje del Santo Padre en el cual nos pide “hablar con el corazón, desde la verdad y desde el amor” sobre todo para comunicación que sea “fruto del amor”: “El Santo Padre nos pone como modelo a Jesús que nos ha enseñado con sus palabras y con su testimonio de vida el modo de proceder y de hacer las cosas: Él nos habla siempre al corazón, propone y no impone, comunica porque nos ama y lo comunica todo porque nos ama hasta el extremo, hasta dar la vida”.

Asimismo, el obispo de Cartagena ha pedido a todos aquellos que se dedican a “esta noble profesión de la comunicación” que se escuchen las palabras del Papa: “La comunicación debe ser hecha con el corazón y con los brazos abiertos, diciendo la verdad con caridad y amabilidad, porque de esta manera llegas mejor a los demás, ya que las palabras dulces multiplican los amigos y un lenguaje amable favorece las buenas relaciones. Cuanto bien hará a la sociedad la cultura de la paz”

“Todavía tenemos que ir aprendiendo muchas cosas por una sociedad de paz, en armonía, que necesita relaciones que sean de diálogo, abiertas, sociales, en sinodalidad”, ha afirmado Lorca Planes.

Por último, recordando la propuesta que hace la Iglesia a todos los comunicadores, el obispo ha pedido que “ahora más que nunca sepamos escuchar con el corazón, que cuando habla no insulta, no calumnia, no engaña, no manipula y no viene a imponer ni a traicionar, sino que viene a aportar su grano de arena en la construcción del bien común”.