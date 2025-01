Las lecciones que nos ha enseñado Álvaro Granados, el sacerdote con ELA: "Los enfermos también podemos hacer mucho bien"

Este fin de semana fallecía a los 60 años Álvaro Granados, sacerdote del Opus Dei que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y que, desde hace unos años, contaba en YouTube cómo convivía con esta terrible enfermedad en sus vídeos casi diarios donde comentaba el Evangelio y otros temas que nos ayudaban a acercarnos a Dios.

El Padre Granados fue una persona que nos enseñó a acoger la enfermedad como un plan de Dios y a vivirla con esperanza. Los que le conocieron y estuvieron cerca de él le describen como una persona muy alegre e inteligente, a la vez que sencilla y natural. Y a pesar de que hace ocho años le diagnosticaron ELA, una enfermedad que padecen cerca de 4.000 personas en España y que no tiene cura, Álvaro siempre mantuvo la esperanza, su característica fortaleza y, por encima de todo, su fe.

Para que un enfermo de ELA, como lo era Álvaro Granados, mantenga la esperanza y las ganas de vivir, en parte hace falta tener apoyo y compañía, sobre todo para que no cunda la desesperanza. Así lo ha dicho en COPE su hermano, el también sacerdote José Miguel Granados, asegurando que a Álvaro no le ha faltado compañía en ningún momento: “Él ha estado en un centro del Opus Dei, con otros profesores y amigos que se han volcado con él y luego la Parroquia, de la que montones de personas han estado con él cuando yo no podía ni hablar”.

“Un ejemplo de vida plena, de sencillez y de normalidad”, así describe José Miguel la vida de su hermano, sobre todo desde que le ha tocado convivir con una enfermedad tan complicada: “Hasta la última hora estuvo atendiendo a muchas personas, gente que se ha convertido, a la que les ha ayudado y aconsejado... Se ha entregado a tope”.

ENTREGADO A DIOS EN LA ENFERMEDAD

Álvaro Granados nació en Madrid, en 1964. Se licenció en Derecho, en la Universidad de La Laguna de Tenerife, y después se trasladó a Roma para estudiar Teología. En 1994 fue ordenado sacerdote y en Roma comenzó a hacer lo que más le gustaba: dar clase. Y se convirtió en profesor de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Sin embargo, en 2017 le diagnosticaron ELA y comenzó a notar los síntomas: primero perdió el movimiento de las extremidades inferiores y, poco a poco, de las superiores.

Como les ha pasado a muchos, reconocer y aceptar una enfermedad así no es tarea fácil. De hecho Álvaro tuvo que dejar la docencia, pero un tiempo después comprendió que su enfermedad tenía un propósito y le dio fuerzas para ser un ejemplo de vida. Celebraba las misas con un micrófono y sin poder moverse mucho, y también confesaba. Algo que hacía porque le daba mucha alegría. Aunque lo más sorprendente del Padre Granados era que grababa vídeos para YouTube, donde se le podía ver con el respirador, y en los que cada día reflexionaba sobre el Evangelio.

Pero llegó un momento en el que los síntomas de la ELA empeoraron, ya no podía valerse por sí mismo y necesitaba ayuda de forma constante, algo que no es fácil de asumir. Pero Álvaro encontró dos pilares en los que sostenerse: su familia y su fe. Así lo contó en Mediodía COPE el pasado año: “Desde el punto de vista humano, lo más importante es la familia, y desde el punto de vista religioso, no olvidemos que en el corazón de Jesús se encuentran los niños, los pobres y los enfermos”.

Álvaro Granados siempre tuvo claro que la manera correcta de vivir la enfermedad es con absoluta confianza en Dios: "A veces los enfermos pueden pensar que están condenados a la inutilidad y no es verdad. Podemos hacer mucho bien". Eso decía Álvaro en uno de sus últimos vídeos. Y eso es una de las cosas más importantes que hemos aprendido de la vida de Álvaro Granados.