Juan Nuñez, el misionero español que lleva 46 años en Etiopía: "¡Claro que mereció la pena, absolutamente sí!"

Juan Nuñez, misionero comboniano que lleva 46 años en Etiopía y actual administrador apostólico de la diócesis de Hawassa, ha pasado por el programa 'Fin de Semana' en COPE este domingo, 23 de octubre, día del DOMUND.

El objetivo de esta Jornada es apoyar a los misioneros en su labor evangelizadora, desarrollada entre los más pobres. Es una llamada a la responsabilidad de todos los cristianos en la evangelización. Es el día en que la Iglesia lanza una especial invitación a amar y apoyar la causa misionera, ayudando a los misioneros.

Juan ha explicado que en el país africano, entre religiosos hablan el inglés, pero en la vida cotidiana se habla el amharicó, que “ha sido la lengua oficial por mucho tiempo, pero ahora no la quieren aceptar y entonces es la lengua oficiosa”. Una de las cosas que más llama la atención de los misioneros son los larguísimos años de permanencia en los lugares los que los destinan y la profunda inculturación, la capacidad de vivir en un entorno completamente diferente del suyo y hacerse con idiomas y usos ajenos.

Juan admite que cuando entró en una congregación religiosa y misionera como los combonianos es porque “quería ir afuera, específicamente África. Me dijeron si Etiopía me parecía bien y allá fui”.

Preguntado por si mereció la pena todo este tiempo en el país africano, Juan no duda ni un segundo: "Absolutamente sí”. “Etiopía es un país realmente fascinante […] es muy diferente del resto de África. No es que sea mejor o peor, sino diferente por cultura porque está más relacionado con el Medio Oriente, con Egipto, con lo que era la Siria y de allí recibió el cristianismo que marcó la vida y la cultura en Etiopía”.

Este hermoso país tiene dos gravisimos problemas que son la guerra y el hambre: “A mí el conflicto no me afecta directamente por la zona donde estoy viviendo, pero es una situación muy difícil. Incluso no sabes muy bien si la policía o los que trabajan en el Ejercito están con el Gobierno que representan o con los independentistas”.

Y el hambre es otro de los grandes problemas de Etiopía. Periódicamente hay hambrunas cada siete-diez años: “Yo ya estaba allí en la famosa hambruna del 1985 y esta que estamos viviendo ahora es peor que aquella. Afortunadamente, lo que pasa es que las cosas están mejor organizadas y el peligro de morir ha disminuido”. Juan Nuñez admite estar viendo cómo el cambio climático afecta el país: “Hay zonas que están padeciendo la sequía enormemente, con el ganado que se muere, y zonas donde llueve cantidades. Este año en Addis-Abeba ha llovido más de lo habitual. Está todo más seco y más cálido”.

Juan llegó a Etiopía en el año 1976, con 31 años. Si tuviera que resumir la cultura con la cual se relaciona, el misionero de Ourense admite que Etiopía “fue un enorme descubrimiento. Cuando llegué en el seminario de Addis-Abeba empecé a relacionarme con el clero local y me permitió entrar en lo que es lo especifico de la cultura tradicional etíope. Soy de los poquísimos sacerdotes que puedo hacer la Misa en los dos rituales”.

“El hecho de relacionarse, a pesar de los distintos ritos y a pesar de las distintas culturas, yo creo que es una expresión de la cultura universal”, ha subrayado Juan.