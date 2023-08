José Cobo invita a los jóvenes que estuvieron en la JMJ a compartir su experiencia el 7 de octubre

El arzobispo de Madrid, José Cobo, ha invitado a los jóvenes a participar el próximo 7 de octubre por la tarde (el lugar está aún por especificar) a un encuentro “para recopilar” todo lo vivido en la JMJ de Lisboa para compartir su experiencia “a los que no han podido venir”.

En una carta que ha titulado '¡De la mano de María ponte en camino, levántate y no dejes de mirar adelante!', Cobo ha agradecido a los jóvenes su presencia. Para el también futuro cardenal, este acontecimiento eclesial vivido la pasada semana en la capital de Portugal ha sido un “camino profundo y hondo”, solo posible gracias al sí de los jóvenes. “Has sido testigo de una experiencia que brota de la oración para poder “tocar” una alegría diferente y nueva”, ha recordado.

Por ello, pide a los jóvenes peregrinos de la archidiócesis que estuvieron presentes en la JMJ que “no pierdan la oportunidad” y aprovechen estos días posteriores para “acoger y dar vueltas desde el corazón a lo que Dios te ha señalado. Saca ratos para anotar, recordar, orar y pedir y agradecer lo que se ha entregado”.

Además, insta a los jóvenes a compartir su testimonio: “Si puedes háblalo, compártelo con tus amigos, en tu grupo de referencia o con tus acompañantes en la fe. Eso nos ayudará a todos. Pronto te enviaré unas propuestas para hacerlo concretamente. Es hora de compartirlo, de ahondarlo y de dar testimonio de cuanto Jesús te regala”, ha expresado José Cobo en la misiva.

“Para recopilar todo esto y contarlo a los que no han podido venir, anota un encuentro en el que daremos un empujón a cuanto se te ha entregado. Te necesitamos el 7 de octubre por la tarde en un encuentro que tendremos para para recoger lo vivido y hacerlo testimonio para todos, también para quienes no han podido venir. Gracias por hacer posible este momento tan especial de Iglesia universal y de Iglesia diocesana. No dejes de seguir este camino en el que te has levantado”, concluye la carta del arzobispo de Madrid.

Madrid no sólo ha sido una diócesis de envío de jóvenes a la JMJ (casi 7.000), sino también de acogida. Más de 3.600 peregrinos de la JMJ pasaron por Madrid en su camino hacia Lisboa.