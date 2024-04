José Arturo, un joven de la España rural que no tiene como ir al instituto: "El autobús no para"

José Arturo estudia en Vior, en Asturias. Acaba de pasar a Bachillerato pero se ha encontrado con un problema que por ahora parece tener difícil solución. El autobús que hasta ahora le llevaba a clase no está obligado a recogerle y no lo hace. Por tanto, no tiene quien le lleve a su colegio. Hay que tener en cuenta que desde su casa al instituto tiene treinta minutos de coche y que su madre es ganadera y su padre trabaja en el astillero. Oficios duros que no le permiten conciliar sus vidas familiares con los cuidados y la manutención hacia su hijo José Arturo.

Este alumno no está solo en su petición, conoce a más chicos que se encuentran en su misma situación. Están pasando las mismas dificultades por vivir en zonas rurales. Una discriminación que no entienden. Se sienten en un segundo plano. José Arturo además tiene claro que no quiere dedicarse a la ganadería, quiere hacer un grado superior y por ello el Bachillerato es fundamental.

"No hay derecho"

Josefa Martínez es la portavoz de las AMPAS del mundo rural y también ha pasado por TRECE para denunciar el abandono hacia aquellas personas que pagan los mismos impuestos pero que no gozan de las mismas oportunidades por el simple hecho de vivir donde viven.

Josefa asegura que no tener movilidad en el mundo rural es algo muy común y que los chicos quieren estudiar pero no tienen transporte. Sin ir más lejos, nos ha puesto el ejemplo de su hija quien tenía que ir en taxi todos los días al instituto. Al mes pagaban 300 euros en esos desplazamientos.

Josefa afirma que como padres lo más doloroso que hay es que “alguien quiera estudiar y no pueda”. Relata que no hay derecho a que un niño del mundo rural tenga la preocupación de que no puede ir al colegio.

Para solucionar este problema bastaría con extender las rutas de autobús que existen para la ESO a Bachillerato. Una solución que debería adoptarse cuanto antes.