“El impacto del teléfono móvil en la familia”, tema de las V Jornadas Católicos y Vida Pública en Guadix

La Asociación Católica de Propagandistas organiza este año la quinta edición de las Jornadas Católicos y Vida Pública en Guadix. Se tratarán temas de actualidad, con la mirada puesta en el territorio o en la familia. Se realizarán el viernes 9 de junio a partir de las 19:00 horas en el Hospital Real de Guadix con entrada libre. Para facilitar la organización, la ACdP recuerda que conviene inscribirse.

“Espejo… espejito. El impacto del teléfono móvil en la familia. ¿Hasta qué punto es importante que los padres y las madres seamos ejemplo?” es el tema de la conferencia que se ofrecerá en estas jornadas a la que seguirá un rico diálogo del ponente con los asistentes. La conferencia estará impartida por Diego Blanco Albarova, que es escritor, guionista y productor de TV. Después, a las 20:30 horas, habrá un concierto-oración, en la iglesia del Sagrario, junto a la Catedral. Estará dirigido y cantará el Grupo San Francisco de Granada (Franciscanos de Granada).

El móvil y la familia

La Asociación Católica de Propagandistas, fiel a su espíritu de participar activamente en la vida social y pública y transmitir los valores y virtudes cristianas, celebra en Guadix estas V Jornadas Católicos y Vida Pública, dedicadas a mostrar el impacto que tienen los teléfonos móviles en la familia, siendo esta el principal modelo de referencia para los hijos. Estas Jornadas se plantean como un lugar de encuentro de reflexión donde exponer y compartir libremente las ideas y creencias y debatir sobre los temas que a todos nos preocupan y afectan, siendo uno de ellos el mal uso del móvil, que está provocando alteraciones de conducta y aislamiento en muchos adolescentes.

Y es que ignorar a las personas con las que compartimos un momento para mirar el móvil, aunque no haya notificaciones, aunque no vibre, aunque no suene, es ya una actitud común. Cuando un niño ve a un adulto usando así el móvil, normaliza esta conducta al entender que socialmente es algo aceptado.

Para comprender hasta qué punto es importante que los padres sirvamos de ejemplo, estas jornadas incidirán en tres aspectos del móvil, tal vez conocidos, pero a los que casi nunca miramos de frente: por qué engancha, qué peligros esconde y cómo nos aísla de los demás.