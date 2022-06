La Iglesia en España hace un balance del Sínodo: "Hemos caminado juntos, pero esto no termina, es un proceso"

El próximo sábado 11 de junio tendrá lugar la Asamblea final del Sínodo. La Fundación Pablo VI reunirá a representantes de todas las diócesis, de las congregaciones religiosas, de movimientos y los distintos grupos eclesiales.

El pasado 17 de octubre de 2021 se iniciaba la fase diocesana: una fase centrada en las Iglesias particulares y otras realidades eclesiales que han puesto “en escucha” a todo el Pueblo de Dios, sin excluir a nadie. Este proceso de escucha y discernimiento se ha ido concretando en las asambleas particulares. El día 11 se presentará la síntesis que recoge todas las aportaciones.

Las principales claves del Sínodo en su fase diocesana

Luis Manuel Romero, secretario del Equipo Sinodal de la Conferencia Episcopal Españolaha aportado las principales claves del Sínodo en su fase diocesanaen un desayuno informativo convocado en la Casa de la Iglesia, en el que también ha participado José Gabriel Vera, director de la Oficina de Información de la CEE y miembro del Equipo Sinodal.

El secretario ha detallado cómo han ido estos meses de trabajo en la fase diocesana del Sínodo, un trabajo “que se ha realizado durante todo este año en las Iglesias locales de todo el mundo”. Luis Manuel ha recordado que “Sínodo significa caminar juntos y lo que se pretende, entre toda la Iglesia, laicos, pastores y vida consagrada vayamos marcando hacia donde se debe conducir la Iglesia, siempre guiados por el Espíritu Santo”.

El secretario general de la CEE ha subrayado las dos principales novedades de este Sínodo: “La primera es temática porque no se trataba de hablar de una cuestión concreta, si no que el Papa nos invitaba a reflexionar sobre la propia naturaleza del Sínodo, la sinodalidad. Y la otra novedad era metodológica porque ya no es solamente una reunión de obispos, sino que el Papa decidió que este Sínodo se iba a realizar en tres fases en todo el mundo”. Para Luis Manuel lo que quiere el Papa es “realizar un proceso que se caracterice por la escucha de todo el pueblo de Dios”.

"Se ha logrado una implicación de todas las diócesis en España"

El secretario del Equipo Sinodal de la CEE ha compartido con los periodistas todo el trabajo que se ha realizado durante estos meses: “Hemos acompañado a las diócesis, les hemos escuchado y animado. Se ha creado una página web, se ha abierto un correo de la Secretaría para atender todas las dudas y consultas, se han compartido materiales, hemos estado disponibles para asistir a la formación de sacerdotes, consagrados, laicos”.

Luis Manuel ha subrayado que “el proceso sinodal ha sido corto, y con el inconveniente de la sexta ola de la pandemia, pero se ha logrado una implicación de todas las diócesis en España y esto es algo que hay que subrayar. Es verdad que los que más se han entusiasmado desde el principio han sido los laicos y que a los sacerdotes les ha costado más entrar en la dinámica, pero en general, desde el principio, ha habido una buena acogida de esta iniciativa”.

El Congreso de Laicos, fundamental para no empezar de cero

En España, y esto es importante destacarlo, “no partíamos de cero porque a mediados del mes de Febrero de 2020 celebrábamos el Congreso de Laicos y creo que esto es algo que ha influido de forma relevante en nuestro proceso sinodal, ya que ese Congreso de Laicos se concibió como un proceso sinodal y comenzábamos a trabajar en cuatro itinerarios fundamentales: primer anuncio, acompañamiento, formación y presencia en la vida pública”, ha dicho Luis Manuel.

Para Luis Manuel lo más importante es “entender que este camino no termina, es un proceso, un modo de ser Iglesia, un estilo que consiste en subrayar la corresponsabilidad, la comunión de todos. Hemos iniciado un camino que nos exige ciertamente una conversión personal y pastoral”.

“Al final la preocupación principal como Iglesia es como evangelizar en la sociedad actual y lo que esperamos es que este proceso sinodal nos sirva a dar respuesta a esa pregunta. No podemos olvidar que la sinodalidad no es tanto una cuestión organizativa, menos aún un tema de sobre el reparto de poder en la Iglesia, sino que su finalidad, como lo es de la propia Iglesia es la evangelización”, ha dicho Luis Manuel durante el briefing.