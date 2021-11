«La Iglesia es del Evangelio», dice el arzobispo de Sevilla al presentar las Semanas Sociales 2021

Monseñor Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, ha presentado esta mañana en la sede de la Conferencia Episcopal Española las Semanas Sociales de España, unas jornadas que se celebrarán en la capital hispalense los días 25 al 27 de noviembre.

En la rueda de prensa que ha compartido con Jesús Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI, el arzobispo de Sevilla ha afirmado que “la Iglesia es de Cristo, y la Iglesia es del Evangelio, ni de derechas ni de izquierdas, de Cristo y del Evangelio. Tiene una doctrina social rica con la cual ilumina las situaciones de la vida de las personas y de las sociedades”.

En esta línea, ha recordado el magisterio de Benedicto XVI en Caritas in veritate, donde aporta, entre otras muchas ideas, que “la Iglesia no ofrece soluciones técnicas a los problemas económicos, sino que ofrece criterios que se basan en el Evangelio y en la doctrina social de la propia Iglesia”. “Pues eso es lo que hacemos, el Evangelio y Cristo en nuestra vida no son una realidad espiritualista, desencarnada, sino que está encarnada en las personas, en la vida, en la sociedad”, ha añadido. Monseñor Saiz ha señalado que la Iglesia “nunca debe entrar en política, pero sí debe iluminar las situaciones de las personas, de las familias, de las sociedades. Y ese el objetivo principal de las Semanas Sociales: iluminar problemáticas concretas que afectan a las personas”.

“El laico no vive en una burbuja aislado”

Ha subrayado la pertenencia del laico católico a la Iglesia y la sociedad ?“eso es indivisible, es inseparable”–, y ha concluido que “como católico ha de vivir su fe, y como ciudadano ha de contribuir también al buen funcionamiento de la sociedad y de todas las realidades y estructuras que haya en la sociedad”. Ha querido dejar muy clara esta idea, y ha añadido que el laico “no vive en una burbuja aislado, sino que forma parte de este mundo y está llamado a ser en este mundo, sal, luz, fermento en medio de la masa. Por lo tanto, no es sólo algo aconsejable, esa participación y ese trabajo de regeneración de la vida pública, sino que es un deber, y nace de su propia vocación de bautizado”.

La misión del Gran Poder “ha sido en Sevilla algo revolucionario”

El arzobispo ha hecho también balance de la Misión que la Hermandad del Gran Poder ha realizado a Tres Barrios, y ha comenzado destacando el hecho de que esta iniciativa se haya desarrollado “en tres de las parroquias que están radicadas en los barrios más pobres de Sevilla, que son de los más pobres de España y de Europa”. Ha subrayado el carácter evangelizador de la Misión, y ha recordado cómo ha vivido en primera persona distintos momentos de la misma: “Fui por la calle viendo aquellos rostros, aquellas caras de ternura, de esperanza y de alegría porque Jesús del Gran Poder había ido a visitarles. Eso ha sido en Sevilla algo revolucionario ?ha destacado–, de una gran trascendencia”, que también “ha servido para hermanar, porque a las tres parroquias fueron a ganar el jubileo todos los grupos sociales de Sevilla. Del centro han ido a las periferias, y se han encontrado allá. Y en la celebración de acción de gracias de la periferia han ido al centro”.

Ha destacado también cómo la Misión “ha revitalizado y ha puesto en valor toda la obra social que llevan las hermandades, que es muy importante, y esta del Gran Poder está centrada sobre todo en aquellos barrios”. En estas tres semanas “se ha unido la verticalidad y la horizontalidad, es decir, la contemplación del Hijo de Dios encarnado, que tiene una fuerza enorme allá en Sevilla, y para todo cristiano, para todo creyente, y también esa dimensión horizontal de hermanamiento entre personas, entre barrios”. Ha querido dejar patente la relevancia de la Santa Misión de la corporación de la Plaza de San Lorenzo, y ha afirmado que “allá decimos que el Gran Poder se ha quedado en Sevilla, en toda Sevilla, porque se ha quedado en los corazones de los sevillanos”.

“Hay que estar en Sevilla y verlo, no vale que te lo expliquen”

Ha finalizado su intervención uniendo esta experiencia cofrade y social con la celebración que acogerá Sevilla el último fin de semana de noviembre: “Es importante cómo allá se ha vivido esa dimensión contemplativa, de oración, espiritual, de verticalidad, y esa dimensión horizontal de fraternidad que ha servido también a lo que apuntan estas Semanas Sociales, de regeneración y de oxigenación en las relaciones humanas y en las relaciones entre grupos y entidades”. “Allá ha sido un regalo, hay que estar en Sevilla y verlo, no vale que te lo expliquen. Os invito a que vayáis allá, pero ha sido un anticipo y un fruto del tema al que apuntan estas Semanas Sociales”, ha concluido.

(Archidiócesis de Sevilla)





Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS( iPhone) y Android. La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil.