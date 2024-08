La historia de Pablo Mendoza, el bailarín que actuó ante el Papa Francisco en la JMJ de Lisboa

A Pablo Mendoza le temblaron las piernas cuando fue seleccionado por la Fundación JMJ entre los artistas voluntarios que actuarían ante el Papa Franciscoy más de un millón de personas en los eventos de laJornada Mundial de la Juventud de Lisboa, de la que se cumple esta semana un año. Pablo venía recuperándose de una importante lesión de cadera, por lo que las dudas de su rendimiento asomaban en su mente. Sus esfuerzos también estaban destinados en los exámenes de la Universidad de San Dámaso, donde Pablo estudia Ciencias Religiosas.

Pero su juventud, la motivación o simplemente la providencia hicieron, el bailarín madrileño de 26 años se repuso para estar a punto. Fueron dos meses de ensayos muy intensos, de hasta catorce horas diarias.

La empresa no era menor, ya que Pablo y este grupo de artistas integrado por unas setenta personas de diferentes nacionalidades tenían la responsabilidad de recrear sobre el escenario un ambiente de diversidad durante la ceremonia de bienvenida, el Viacrucis, la Vigilia y la Misa de Envío. Todo un desafío pastoral y cultural, uniendo diferentes culturas y promoviendo la diversidad.



Poco tiempo después de ser seleccionado dentro del elenco de artistas, se trasladó a la capital portuguesa junto a los otros 54 integrantes del cuerpo de baile de los cinco continentes.

La relación de Pablo Mendoza con el Papa Francisco en Lisboa

“Mi reacción cuando me confirmaron fue de miedo porque estaba de baja por una lesión grave, me rompí un cartílago de la cadera y tuve que pasar por quirófano y hasta ese momento no había vuelto a bailar a un alto nivel. Entonces fue la incertidumbre de saber qué iba a pasar, si podría llevar bien los ensayos y actuaciones pero se fue dando de maravilla. En la vigilia bailamos para un millón y medio de personas y con el Papa Francisco”, ha explicado en declaraciones a COPE.

Pablo Mendoza, al ser uno de los pocos artistas hispanohablantes, tuvo oportunidad de entablar conversación con el Pontífice antes y después de cada actuación. Siempre se mostró muy cercano con todos ellos. “Nos dio las gracias, se interesó por nosotros, donde vivíamos en Portugal, el tiempo que llevábamos ensayando y nos dio las gracias porque lo disfrutó personalmente muchísimo”.

Además, el obispo de Roma les encomendó la misión de “seguir haciendo arte, nos dijo que teníamos la gran responsabilidad en la Iglesia para mostrar que la belleza es posible”, recuerda Pablo.

Y es que como ha señalado el bailarín madrileño, la Iglesia siempre ha tenido conciencia de “la fuerza transformadora del arte como reflejo de la experiencia de Dios”. En este sentido, ha explicado que “la reflexión teológica nos ayuda a explicar a Dios pero solo el arte puede expresar esa experiencia, y la Iglesia lo ha llevado a cabo y muestra de ello es el patrimonio artístico que llevamos en nuestras espaldas desde hace siglos”.

"Una JMJ son el chispazo para arrancar"



Para Pablo Mendoza, la JMJ de Lisboa fue una lección de “catolicidad y universalidad de la Iglesia, en la que hay espacio para todos. Cada uno tenemos nuestros círculos de Iglesia en los que nos desarollamos, y pueden surgir malos encuentros, pero pudimos vivir una buena experiencia allí con lo bien que nos tratamos”, ha reflexionado.

Claro que no todo fue un camino de rosas, ya que los artistas católicos que participaron en la JMJ lisboeta también tuvieron que hacer frente a las críticas de los sectores más alejados de la Iglesia: “Veíamos carteles por la ciudad diciendo que se han gastado no sé cuantos millones en el evento y cosas así. Nos sentíamos acosados, vandalizaron el escenario de la vigilia antes del evento. En un ambiente artístico que es bastante anticlerical mucha gente no entendió por qué estábamos allí, pero los que estábamos tuvimos claro por qué lo hicimos y no estamos de acuerdo con lo que se dijo”, ha puntualizado.

Muchos de los artistas que integraban el grupo procedían de países en conflicto como Venezuela, África o Asia. La mayor parte de ellos experimentaron historias potentes. Cuestionado cómo mantener los frutos de la JMJ un año después, especialmente entre los jóvenes, Pablo propone hacer memoria.

“Es acordarnos de lo que pasó, lo que vivieron, qué sintieron, cómo les habló el Señor y mantenerlo vivo. Experiencias como una JMJ son el chispazo para arrancar y si pierdes fuerza o el sentido es bueno volver y recordar esos regalos que ha hecho el Señor para aforntar también con esperanza lo que se viene”, ha opinado.

