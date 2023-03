La historia de Nelvi, de joven sin recursos a mujer emprendedora: "La fe me ayudó a salir de donde estaba"

Trabajo digno, igualdad de oportunidades, independencia económica… Una lucha de millones de mujeres en todo el mundo, que Taller de Solidaridad (TDS), fundación impulsada por la congregación Siervas de San José, quiere visibilizar en el 8-M, Día Internacional de la Mujer, a través del escape room virtual 'La historia de Nelvi'. Mediante una serie de desafíos, en forma de acertijos y enigmas, cada participante podrá conocer la historia real de esta joven emprendedora colombiana.

Nelvi Johana Ríos Garcés ha tenido que formarse, trabajar muy duro y vencer multitud de obstáculos para conseguir su independencia económica. "Vengo de una familia pobre y disfuncional. Mi madre era campesina y se quedó viuda con tres hijos. Tuvo que sacarnos adelante ella sola y eso le endureció el carácter, hasta el punto de crear muchas inseguridades en mí, que aumentaron cuando a los quince años me tuve que poner a trabajar en el mercado", recuerda la joven. En el mercado pasó momentos especialmente duros: "Muchos hombres me humillaron y eso me provocó graves depresiones". Pero con la ayuda de la Institución San José Obrero, su vida cambió: "Gracias a la fe, a la ayuda de mi actual marido y de una trabajadora social de la Institución, me puse a estudiar y descubrí otro mundo". Gracias a todo ello, pudo poner en marcha su propio negocio: "Me di cuenta de que mi sueño de convertirme en una mujer segura de mí misma, capaz de emprender, podía hacerse realidad".

Nelvi es una de las casi cien personas formadas a través del programa 'Emprendamos', que TDS apoya en Colombia desde 2016 de la mano de la Institución San José Obrero. El desempleo y la falta de recursos económicos es la realidad con la que conviven mujeres y jóvenes de los barrios marginales de la ciudad de Medellín. A través de este programa se trata de promover el derecho al trabajo y generar oportunidades para personas en riesgo de exclusión social que tienen un espíritu emprendedor y se esfuerzan por construir un futuro para ellas, sus familias y comunidades.

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5, 8 y 10 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, se trata de facilitar el acceso a formación, asesoramiento y microcréditos que permitan a jóvenes como Nelvi tener su propio negocio. Gracias a estos microcréditos, que oscilan entre los ciento cincuenta y los seiscientos euros, ya se han puesto en marcha más de sesenta emprendimientos, con el que muchas mujeres han podido tomar las riendas de sus vidas e integrarse en la sociedad como referentes de sus comunidades.

“Emprender rompe los esquemas que nos han marcado a las mujeres y requiere valentía para ir rescatando el empoderamiento que durante siglos ha estado agazapado en algún lugar del cuerpo, para que nuestras fortalezas y debilidades salgan y empecemos a reconocerlas", afirma Ana Beatriz Ramírez, responsable de 'Emprendamos', quien asegura que "tener el derecho a escoger qué dejo y qué elimino y llenarlo de nosotras mismas, de nuestra capacidad para crear, producir, innovar, ganar, luchar y ser dueñas de lo que amasamos con nuestras manos y con apoyos invaluables, que han sabido acercarse con respeto, delicadeza y admiración" requiere mucho valor.

Un escape room basado en el testimonio de Nelvi: "Siempre hay una salida"

El escape room 'La historia de Nelvi', que está inspirado en la historia de esta joven colombiana, está dirigido al alumnado a partir de 1º de la ESO, cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y está amadrinado por la actriz, cómica y presentadora Sara Escudero: “Actividades de este tipo permiten a los chicos y a las chicas acercarse a otras realidades distintas a la suya, darse cuenta de que muchas mujeres seguimos enfrentándonos a situaciones muy complicadas solo por ser mujer", afirma la presentadora, y explica que, con su historia, Nelvi se ha convertido en un referente para las generaciones más jóvenes: "Por muy perdida que te encuentres, siempre hay una salida, que si te dan una oportunidad en igualdad puedes llegar muy lejos. Creo que a la vida hemos venido a vivir de la mano y siempre deberíamos ponernos en el lugar del otro para conseguir que cada día más personas puedan superar situaciones duras, como lo ha hecho Nelvi".

Esta iniciativa pretende acercar a la juventud el derecho de las mujeres a elegir su camino, los retos a los que se enfrentan y la valentía que demuestran para hacer realidad sus sueños. Una actividad que se enmarca en el programa de Sensibilización y Educación para la Ciudadanía Global de TDS 'Enredadas en el cambio', que nace con el objetivo de visibilizar y analizar las diferentes problemáticas sobre igualdad de género, el acceso al emprendimiento y a un trabajo y medios de vida dignos que tienen las mujeres a nivel internacional.

Todos los centros educativos que quieran trabajar con su alumnado sobre la importancia de invertir en el desarrollo profesional y personal de las mujeres para acabar con la brecha de género y lograr una sociedad igualitaria, pueden registrarse a través de la plataforma de Taller de Solidaridad, Questiónate. Aunque está abierto a cualquiera que quiera poner a prueba su capacidad lógica y creativa.

TDS trabaja desde hace más de veinte años por un modelo de desarrollo que incluya y beneficie a todas las personas por igual, que respete los derechos humanos, que ponga el foco en la dignidad de, especialmente, las trabajadoras y que fomente la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Y lo hace a través de la formación técnica, el acceso a financiación y el acompañamiento en proyectos con lo que se ha conseguido apoyar e impulsar en el último año el trabajo de casi setecientas personas, de las que más de cuatrocientas son mujeres.