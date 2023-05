Chiti Hoyos es madre de ocho hijos en la tierra, y dos más en el Cielo. Hace ya quince años vivió el inicio de la enfermedad de su hijo Chema, quien debutó entonces con un síndrome que ellos desconocían, el de Rasmussen, que afecta al cerebro. Esta madre, junto a su marido, vio cómo su fe se hacía más fuerte y puso su confianza en la oración. Pidió incansablemente a Dios que curara a su hijo por medio la Virgen y de San Juan Pablo II.Hoy en día Chema tiene 20 años, vivieron milagros, pero también tuvieron que coger su cruz. Chiti se sintió apoyada por personas de distintos lugares que se unían a ella y eso la llevó a tomarse como un apostolado lo que había vivido.

Por eso hoy, muchas personas cuentan con la Comunity Manager de la oración en twitter, la Samaritana, Chiti Hoyos. «La respuesta cuando mi hijo fue tan impresionante, me sentí tana compañada y su historia cruzó los corazones de tanta gente, que sentí la oración con toda la fuerza que es posible -explica Chiti--. Me dio mucha paz, me abrió a la esperanza y me abrió a la comunión de los Santos». Entonces decidió hacer lo mismo por otras personas.

Chiti recibe en su perfil un mensaje pidiendo oraciones, y ella pone en marcha la maquinaria: «A veces me redactan la petición, que yo solo cuelgo unido a la frase "han pulsado el botón", invitando a rezar por ello, como ese botón rojo de situaciones de emergencia. A veces uso imágenes que ayuden a rezar y siempre respeto la identidad de las personas. Recibo todo tipo de peticiones»

En el programa, Chiti recibe el mensaje cariñoso del periodista especializado en redes sociales Antonio Moreno, «Hablar de Chiti, la Samaritana en twitter me hace recordar el pasaje de la Visitación de la Virgen a su prima Isabel, ese salir en auxilio unos de otros».

Chiti acaba de publicar, además, un libro titulado "Dios bendiga esta casa. Pequeño compendio de Teología del hogar" (edit. Nueva Eva), destinado a hacer de todos los hogares un lugar donde se respira a Dios.