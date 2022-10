Formar una familia es una decisión que corresponde al ámbito privado de una pareja. No obstante, los padres y madres consultados confiesan que se trata de la experiencia más especial que una persona puede experimentar, por lo que animan al resto a animarse. Quienes viven el momento de coger a su hijo en brazo, criarle o verle progresar cada día es motivo de emoción, gozo y alegría. Algunos de ellos han compartido sus vivencias en ECCLESIA.

Así ha cambiado la paternidad a estos jóvenes

JESÚS, 30 años: La paternidad Es la experiencia más bonita que pueda existir en la vida de una persona. Hay que fomentar la natalidad porque en el día de mañana tenemos que ser un país de más, no de menos.

FERNANDO, 31 años: Lo que me ha aportado la paternidad es un proceso de maduración, de crecimiento personal ya que es una gran responsabilidad, tener una familia, riqueza a mi pareja y a mi. Nos ha dado muchas certezas y conocimientos sobre valorar otras cosas como el tiempo, el cariño, la familia y el estar cerca de los que más quieres.

ANDRÉS, 34 años: Ser padre es lo más grande que existe. Si hay una necesidad que trasciende al resto del ser humano es dejar un legado, saber que uno dejará en la tierra algo tan precioso como una criatura buena, en la cual se vuelquen los valores que uno necesite o desee dejar para la posteridad es siempre lo que marca.

CARLOS, 33 años: La paternidad ha sido ese pegamento extra a un matrimonio joven como el que tengo con mi mujer Casilda, y la verdad que mi hija Adriana ha sido una bendición.

EUGENIO, 32 años: Desde hace dos años soy padre de Marco y nos cambió la vida para bien. La realidad es el motivo número 1 de nuestra felicidad, llegó a nuestra casa sin ser un embarazo buscado pero fue una bendición para nosotros.

JESÚS, 30 años: Hasta que no lo vives de cerca no sabes realmente lo que significa tener un bebé en tu vida. Al final no es tanto el sacrificio a las alegrías porque llegas y le ves durmiendo tranquilo, disfruta del agua... lo disfrutas con él o con ella y es un momento muy bonito y especial. Es un vínculo paterno-infantil que es precioso.