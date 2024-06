'Hagan Lío', el campamento de Cáritas para jóvenes sin recursos: "Enseña a superar los obstáculos"

El verano no ofrece solo la posibilidad de descansar de la actividad cotidiana, sino de crecer como personas. Es lo que ofrece Cáritas con su campamento 'Hagan Lío', que empezó en el año 2019. Fernando Canga, Educador de Cáritas Diocesana de Oviedo y monitor de este proyecto, y Camila Da Silva, participante y, ahora, voluntaria, comparten los frutos de esta actividad en 'Ecclesia al día'.

Como explican desde Cáritas, "durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río en 2013, el Papa lanzó aquella famosa frase '¡Hagan lío!… ¡Quiero lío en las diócesis, quiero que la Iglesia salga a la calle!' Movidos por esta frase, empezamos a buscar respuesta a una situación que detectamos desde los programas de Cáritas que acompañan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias en situación de exclusión, y es que hay pocas actividades accesibles para chicos y chicas de entre 16 y 21 años. Las opciones de acceso a un ocio saludable se reducen drásticamente en entornos de vulnerabilidad y exclusión, que suelen caracterizarse, además, por la generación de conflictos, incomprensión y violencia".

La dinámica de los campamentos 'Hagan Lío' de Cáritas

Por su propio trabajo de acompañamiento a familias con escasa capacidad para afrontar las necesidades educativas y formativas, Cáritas conoce cuáles son las consecuencias que tiene vivir en una situación de exclusión o de precariedad para el desarrollo y la calidad de la vida de niños y jóvenes. Este es un proyecto que une a distintas Cáritas Diocesanas de forma agrupada y que ampara Cáritas Española, como explica Quintín García Jiménez, Responsable del proyecto Confederal 'Hagan Lío'. "Es una actividad en la que participan las cáritas diocesanas de Oviedo, Murcia, Ávila, Mallorca y Albacete. Los jóvenes son los protagonistas. Desde una pedagogía participativa, proponen, toman decisiones, organizan, y los educadores somos acompañantes, y queremos que el camino que se les enseña sea también aprendizaje en el paso a la vida adulta, en el camino de la vida".

En Cáritas se conoce cómo muchos de los adolescentes, pese a estar rodeados de familia y amigos, "sienten una gran soledad, ya que no son capaces de expresar sentimientos, generar empatías con sus semejantes y encontrar soluciones a problemas cotidianos del día a día". Para Camila, "supone un crecimiento enorme. Empezó siendo un encuentro de ocio, pero distinto. Y ahora es mucho mucho más". Ella lleva desde los ocho años en Cáritas participando en proyectos y, como ella misma afirma, "todo lo que recibí, la grandeza, me ha hecho la persona que soy. Es gracias a todo eso. Y quiero seguir siendo voluntaria y dar todo aquello que he recibido".

"La peregrinación tiene más riqueza que cualquier otra actividad"

Este proyecto nació en 2019. La primera edición se celebró en Barcelona y fue todo un éxito. Los jóvenes son participantes activos, porque las actividades se diseñan partiendo de sus gustos y aficiones. Luego llegó la pandemia, pero no se detuvo, y la realizaron de forma virtual en 2020. En 2021 fue en Asturias. Luego el Camino de Santiago, y ahí, hubo un punto de inflexión. Como explican Fernando y Camila, a las primeras convocatorias se ha unido ahora el sentido de peregrinar. "Viendo las reflexiones que se hicieron al terminar el Camino de Santiago, se vio que la peregrinación tenía mucha más riqueza que cualquier otra actividad. Hemos hecho el Camino Teresiano el año pasado, y ahora es el Lebaniego, para visitar el Lignum Crucis", explica Fernando.

"Cuando hicimos el Camino de Santiago, fue totalmente diferente, y nos enseñó a superar los obstáculos. Creías que no podías, nos salían ampollas, pero al final dices: lo conseguí. Fue brutal", recuerda Camila. Ahora, la peregrinación es el centro de este proyecto. "Es como una metáfora de la vida", confiesa Fernando. "Llevamos unas mochilas determinadas, algunas que nos vienen dadas, otras que cogemos nosotros, y la vida te la oportunidad de irlas soltando. Esta experiencia les ayuda mucho a descubrir cómo caminar en la vida".