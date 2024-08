Guillem Climent alzó la voz de los españoles en la JMJ de Lisboa: “Hicimos retumbar Portugal”

Guillem Climent se trata de un locutor de Megastar que presentó el festival de Estoril "Caminos de Juventud" de la JMJ de Lisboa en 2023. El festival se encontraba dentro del programa del encuentro de españoles del 31 de julio, antes de recibir al Papa. Dicho festival reunió a casi 36.000 españoles y contó con las actuaciones de algunos artistas como; DJ Abraham; Unai Quirós; Aisha; Toño Casado; Nico Montero; Celia Salamanca; Marta Mesa; Juan Baena; La voz del desierto; Jesús Cabello; Miguel; y Grilex.

Una gran responsabilidad

Guillem recibió una llamada de Raúl Tinajero, responsable de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Este le hizo la propuesta de presentar "Caminos de Juventud". Al principio, lo primero que se le pasó por la cabeza fue un vértigo muy grande. Había presentado otros eventos en España, pero irse a Portugal a presentar una JMJ era algo muy imponente para él. Tras recibir la propuesta, Guillem le preguntaba a Dios: “¿Estás seguro de esto?”. Finalmente se dio cuenta de que el Señor le llamaba a estar en Lisboa, no de cualquier forma sino con una gran responsabilidad.

No estás solo

Nos contaba que él guarda en su memoria lo bonito que fue ver a todos los españoles estando allí, juntos, saltando de alegría, llenando la ciudad: “Hicimos retumbar Portugal”, nos dijo. La presencia allí de los españoles no pasó desapercibida. Nos contaba que mientras paseaba por Lisboa prácticamente podía hablar español con todos: “Se respiraba algo especial en los españoles”.

Si tuviera que elegir un momento de la JMJ, nos contaba que se quedaría con el sentimiento de que no estamos solos. Se nos olvida y dejamos de ser conscientes, pero la JMJ permite descubrir que estás acompañado y que no estás solo, así nos lo contaba Guillem.

"Hay cosas que hay que vivir"

Guillem lanza a los jóvenes que estén planteándose ir al Jubileo de 2025 o a la JMJ de Seúl en 2027 un mensaje: “Hay cosas que no se pueden comprar, hay cosas que hay que vivir, esto es algo de lo que no te vas a arrepentir nunca. En la JMJ brota la conciencia de que no estás solo. Para mí, poner voz a los caminos del señor no tiene precio, por eso me gustaría ir, e incluso si se diera la oportunidad, volver a presentar allí alguno de los actos.