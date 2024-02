Gloria Rodríguez, de la CONFER: "Prevenir los abusos es fundamental, pero hay que atender el pasado"

La CONFER ha creado la Oficina de Entornos Segurospara seguir avanzando en los procesos de atención, prevención, intervención y reparación a las víctimas de los abusos, y que asume la psicóloga Gloria Rodríguez Díaz, consagrada del Regnum Christi.

En 'ECCLESIA al día', Rodríguez Díaz ha explicado que la oficina trabaja en dos direcciones, por un lado en la escucha y reparación de quienes han sufrido los abusos de cualquier índole, y por otro lado en la prevención.

“La prevención es fundamental porque hay que atender el pasado, pero no podemos dejar que vuelva a ocurrir. Hay un compromiso de prevenir el tema de los abusos sexuales y también de poder y conciencia, y luego está la intervención para acompañar a las víctimas y a las congregaciones que tengan que hacer un proceso”, ha explicado.

La importancia de la formación para reparar a las víctimas de abusos

La psicóloga ha hecho hincapié en la importancia de formar a los religiosos para que esta atención a las víctimas sea la adecuada: “Me daría miedo decir que estamos ya bien formados, tenemos que tener la sana inquietud de estar siempre en formación porque cuando nos paramos nos estancamos”, ha advertido.

En este sentido, Gloria Rodríguez ha recordado que hay congregaciones más formadas que otras por haber tenido que hacer frente a esta lacra en su seno, pero insiste en que la formación debe avanzar e ir orientada en comprender “qué es abuso sexual, formación en afectividad o formación en cómo se esccuha y se acompaña, porque en esto hemos fallado muchísimo”, ha reconocido la psicóloga de Regnum Christi en 'ECCLESIA al día'.

Al hilo de esta idea, Gloria Rodríguez ha lamentado el elevado número de víctimas que se acercaron a la CONFER para compartir su testimonio y no supieron acogerlas: “No supimos darles el peso de lo que les ha ocurrido y eso les ha hecho sufrir más, porque sufre por lo que hace el victimario y la falta de acogida. Por eso la CONFER quiere apoyar a las congregaciones, para hacer ese acompañamiento y acoger a quien sufre”, ha reiterado.

¿Dónde atiende a las víctimas la Oficina de Entornos Seguros?

La Oficina de Entornos Seguros de la CONFER cuenta con un espacio físico en sus instalaciones, aunque muchas de las personas que contactan lo hacen a través del correo electrónico escucha@confer.es para concertar una cita en un lugar neutro.

“Para muchas víctimas probablemente venir a la CONFER les sea muy difícil y por eso podemos buscar otros espacios adecuados, neutrales en el que ellos se sientan seguros para que puedan expresar si quieren hablar conmigo u otras instituciones eclesiales que prestan este servicio. Lo importante es que la persona exprese mejor lo que ha vivido”, ha puntualizado.

"Lo acojo con ganas, sabiendo que es terreno sagrado porque hay mucho dolor"

Preguntada por cómo ha asumido esta nueva responsabilidad en la CONFER, confiesa sentirse “abrumada”, aunque conocimientos sobre los abusos no le falta, ya que es un asunto que siempre le ha preocupado: “Amplié formación no solo para acompañar a las víctimas, sino porque veía la importancia de atender esto. Lo acojo con ilusión y ganas, sabiendo que es terreno sagrado porque hay mucho dolor”, ha comentado Gloria Rodríguez, quien ha reivindicado el compromiso de las congregaciones religiosas por atender a las víctimas. “En el pasado hemos sido lentos, pero sí hay un deseo de compromiso no solo de prevenir, sino preguntarse qué ha pasado y cómo podemos escuchar a estas personas”, ha subrayado.