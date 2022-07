Giampietro dal Toso en la Semana Española de la Misionología: “Sin fe no hay misión”

Del 4 al 7 de julio se celebra la 74ª Semana Española de la Misionología en Burgos, que este año llevará por lema “Corazón abierto al mundo entero”. Giampietro dal Toso, presidente las Obras Misionales Pontificias, ha manifestado que “el punto a tratar es la relación entre fe y misión. Sin fe no hay misión. El sentido misionero baja en el momento en el que baja el sentido de la fe”.

El Claustro de Facultad de Teología de Burgos ha acogido la rueda de prensa de presentación en la que también han estado presentes el coordinador de la SEM, Carlos Izquierdo Yusta y el misionero salesiano en la República Democrática del Congo, Domingo de la Hera.

Dal Toso ha asumido la parte principal de esta rueda de prensa de presentación de la 74ª Semana Española de la Misionología que se celebra en Burgos. Ha señalado que "esta semana tiene una gran tradición en España. Me parece importante subrayar este esfuerzo que se está haciendo en Burgos en este año tan importante para la misión”.

El presidente de las Obras Misionales Pontificias ha valorado la importancia de los aniversarios que se celebran en este 2022, algo que se ha de mirar con agradecimiento al Señor. En referencia a esto expone que “se cumplen 400 años de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y los 200 años de la fundación de la primera de las Obras Pontificias, que es la Obra de la Propagación de la fe que se fundó en Lyon en 1822. También se conmemoran los 100 años desde que las Obras Pontificias lo son como tal, cuando el Papa Pio XI les otorgó este titulo. Por último también se cumplen 150 años desde que nació el padre Paolo Manna, que es el fundador de la 4ª obra".

El arzobispo hace hincapié en estos aniversarios dado que sirven para “poder entender la evangelización de los continentes como África, Asia o América Latina. Es importante que le demos valor, porque si hoy vemos tanta vida eclesial en continentes como Africa, es gracias al esfuerzo enorme que se ha hecho en los siglos pasados”.

Relación fe y misión

Al ser cuestionado por el estado de la relación entre fe y misión, Del Toso ha sido tajante, afirmando que “el punto a tratar es la relación entre fe y misión. Sin fe no hay misión y el sentido misionero baja en el momento en el cual baja el sentido de la fe. No es tanto pensar la misión como consecuencia, sino que hay que pensarlo como presupuesto. Es importante alimentar la fe y el momento en el cual la fe se alimenta, la fe se comparte. Hemos celebrado la beatificación de la fundadora de la primera obra, Pauline Jericot, y ella no tenia un plan de misión, sino que descubriendo su fe aprendió a compartirla. La misión es compartir la fe, pero si no hay esta experiencia de Dios es muy difícil compartirla. Para nosotros es importante profundizar las raíces de la fe”.

Por su parte el misionero salesiano en la República Democrática del Congo, Domingo de la Hera, ha hecho un repaso de su etapa en África, donde regresará el próximo mes tras un breve parón para visitar a la familia y hacer distintos ‘chequeos’ médicos, como él mismo ha comentado.

Evolución significativa

“Llevo 43 años en el Congo. Les podría decir que la situación que hay ahora es completamente distinta a la de cuando yo llegué. Con los años se ha visto cómo iba aumentando la afluencia de vocaciones y de personal en activo y hoy en día nos encontramos con una situación completamente favorable. El 85% de los que participan en la Iglesia son todos nativos y los demás estamos en un plan de testimonio, colaboración y acompañamiento”, explica Domingo.

Éxito en el trabajo

Se destaca por encima de todo la influencia de los diferentes grupos de misioneros que han pasado por este país. El resultado es que tiempo después, el Congo tiene una gran mayoría de la Iglesia católica. El misionero indica que “es una Iglesia joven pero con vitalidad. Ya no queda ningún obispo extranjero, todos son originarios del país y las diócesis están ya bien equipadas. Es una alegría el saber que ha tenido éxito y que se ha trabajado bien”.

Por último ha declarado que “el anuncio de la visita del Papa Francisco fue una gran alegría y se ha tenido que aplazar. Había una gran expectación en todo el país por esto, acompañada de una esperanza en que fuese un resurgir. Esperamos que pronto se pueda hacer realidad porque será muy bueno para todo el país”.