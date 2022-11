Getafe presenta sus "Píldoras de Caridad": "Historias que ponen rostro a una realidad que no queremos ver"

“En todo este tiempo he sentido mucha fuerza. He llorado mucho sintiendo el agradecimiento de la ayuda que he recibido, he sido una afortunada”. Así relata María su camino hasta superar un proceso de vida en el que lo perdió todo.

Este testimonio ha conmovido a todos los presentes en el estreno de "Píldoras de Caridad" una serie de ocho vídeos con los que Cáritas diocesana de Getafe pone nombre a una realidad "ante la que muchas veces cerramos los ojos".

Por ejemplo, el de esta madrileña, que ahora ha recuperado la esperanza. "Ahora soy capaz de confiar” algo que no había hecho desde que se quedó sin nada. Esta socióloga reconoce que “no se puede seguir agregando números a listas o a tablas”. Debemos “abrir los ojos” para visibilizar “un problema que no queremos ver para tapar nuestra conciencia”. “Hay personas que buscan en la basura porque realmente tienen hambre”, ha relatado al contar una experiencia personal, cuando ella venía de Cáritas de recoger alimentos para su familia y los compartió con una persona que “rebuscaba en la basura los desperdicios de otro”.

Extender la caridad, pero sobre todo, el cariño

El cariño que ambos sintieron, “esa forma de extender la caridad del ayudado que se convierte en alguien que ayuda, va mucho más allá de lo económico, porque ese cariño se valora mucho más”.

“A uno se le queda el corazón encogido”, ha expresado el obispo de GetafeGinés García Beltrán, que ha participado en la presentación. “El agraciado soy yo de comprobar que estas pequeñas píldoras son historias reales, hemos conocido a todos ellos y entre otras muchas cosas está expresando algo muy importante”. El prelado ha explicado que los pobres no son una estadística, “no son un simple número, sino que tienen rostro, historia y vida”.

Al estilo de Jesús

Al ver este video, con esos testimonios, “nos damos cuenta de que pobres somos todos. Y esto es un llamamiento a hacer propia la causa de los pobres”. Recordando las palabras del Papa Francisco en su Mensaje por la Jornada Mundial de los Pobres, el obispo de Getafe ha expresado que “mientras más crece el sentido de comunidad y de comunión como estilo de vida, mayormente se desarrolla la solidaridad”. “Como miembros de la sociedad civil, mantengamos vivo el llamado a los valores de libertad, responsabilidad, fraternidad y solidaridad. Y como cristianos encontremos siempre en la caridad, en la fe y en la esperanza el fundamento de nuestro ser y nuestro actuar”.

En este punto, ha dicho que por otro lado es cierto que “no nos vale cualquier ayuda”. Y es que Cáritas “no es solo lo que hace sino cómo lo hace, el estilo, el estilo de Jesús”. “A nosotros nos urge la caridad de Cristo”, ha insistido, “porque cuando un pobre viene a nosotros, no solo vale darle una bolsa de comida, sino hay que mirarlo a la cara, hay que tocarles, son la carne y el rostro de Cristo”.





Pídoras "de cine"

La de María es solo una de las ocho historias que recogen estas “Píldoras de Caridad” que pretenden es descubrir grandes corazones “que a veces están a nuestro lado y no nos damos cuenta”, ha dicho José Beltrán, director de la revista Vida Nueva, que ha presentado el estreno de esta serie de películas. Dirigidas por el director de cine y nominado a los premios Goya, Santiago Requejo, estas “píldoras cinematográficas” tratan de contar “de una manera positiva en medio de noticias tristes, pequeños gestos de amor hacia los demás”.