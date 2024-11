El gesto del Papa Francisco para acompañar a más de 1.300 personas necesitadas: "Dios está atento"

Este domingo, 17 de noviembre, se celebra la VIII Jornada Mundial de los Pobres bajo el lema 'La oración del pobre sube hasta Dios'. Un día que constituye una oportunidad para reflexionar sobre “cómo dar una respuesta adecuada que lleve alivio y paz a tantas personas, dejadas a merced de la incertidumbre y la precariedad”, tal y como ha recalcado la Conferencia Episcopal Española y Cáritas en su nota conjunta con la que se adhieren a esta jornada.

En su mensaje para esta jornada, el Papa Francisco destaca que “la inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe; necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su Palabra, la celebración de los Sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria”.

En su mensaje, el Pontífice también recuerda a las personas que sufren la pobreza y la exclusión que Dios no se olvida de ellos. “Dios está atento a cada uno de ustedes y está a su lado. No los olvida ni podría hacerlo nunca. Todos hemos tenido la experiencia de una oración que parece quedar sin respuesta. A veces pedimos ser liberados de una miseria que nos hace sufrir y nos humilla, y puede parecer que Dios no escucha nuestra invocación. Pero el silencio de Dios no es distracción de nuestros sufrimientos; más bien, custodia una palabra que pide ser escuchada con confianza, abandonándonos a Él y a su voluntad”.

La agenda del Papa Francisco en la Jornada Mundial de los Pobres

El Pontífice celebrará una Misa y almorzará junto a 1.300 personas necesitadas con motivo de la octava edición de la VIII Jornada Mundial de los Pobres.

Como es habitual en esta jornada, Francisco presidirá la misa en la Basílica de San Pedro a las 10h y bendecirá simbólicamente trece llaves, que representan los trece países en los que la Alianza Famvin sin Hogar, una iniciativa que apoya propuestas para los sintecho, construirá nuevas viviendas para personas desfavorecidas.

Entre estos países se encuentra también Siria, cuyas trece casas serán financiadas directamente por la Santa Sede como gesto de caridad con motivo del Año Santo.

Posteriormente, en el aula Pablo VI, como ya sucedió en ediciones anteriores, el obispo de Roma compartirá junto a 1.300 personas pobres un almuerzo ofrecido este año por la Cruz Roja Italiana y estará amenizado por su Fanfarria Nacional.

En estos días también se ha instalado una clínica móvil en la plaza de San Pedro que ofrece asistencia sanitaria diaria y vacunas gratuitamente a los necesitados.

Así es el almuerzo del Papa con los pobres

El almuerzo se sirve tras el rezo del Ángelus en el Aula Pablo VI, transformada en un gran restaurante. Antes de comenzar el Papa, que se sienta en medio junto al resto de comensales, imparte la bendición.

Aún se desconoce el menú de este domingo. El del año pasado, ofrecido por los hoteles Hilton, constaba de unos canelones rellenos de ricotta romana DOP y espinacas en salsa al Parmigiano Reggiano DOP. Luego se pudo degustar albóndigas de carne blanca salteadas con crema de tomate San Marzano y albahaca con puré de coliflor. Para concluir, los postres fueron tiramisú y bollería.