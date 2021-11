Fray Jesús Díaz Sariego, OP, nuevo presidente de la CONFER

Los Superiores/as Mayores miembros de la CONFER han elegido a Fray Jesús Díaz Sariego, OP, como nuevo presidente de la CONFER para los próximos cuatro años. la elección se ha producido durante la Asamblea General de la CONFER que se celebra los días 3, 4 y 5 de noviembre se celebra la XXVII bajo el lema “Señor: ¿qué quieres de nosotros hoy?”.

También durante este encuentro ha sido elegida como vicepresidenta de la CONFERLourdes Perramón, Superiora General de las Hermanas Oblatas, OSR. Además se han nombrado 4 Vocales para formar parte del Consejo General que son: Lorenzo Maté, Religioso Benedictino , Aurelio Cayón Díaz, Superior Provincial de los Sagrados Corazones, SSCC , Fernando García Sánchez, Provincial de la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor, SDB, y Eva Mª Martínez, Esclava Carmelita de la Sagrada Familia, ECSF.

La sinodalidad en la Asamblea de CONFER

Hoy viernes día 5 tendrá lugar a las 09:30 horas una ponencia de Monseñor José Rodríguez Carballo titulada “La Sinodalidad”. A continuación, a las 12:30 horas se celebra la clausura de la XXVII Asamblea General de la CONFER donde tomará la palabra el nuevo presidente electo.

Se puede consultar el programa íntegro pinchando en el siguiente enlace

Estos días la Asamblea transcurre en el Hotel ELBA Madrid situado en la calle Alcalá nº 476. Se puede visionar en el canal de Youtube las sesiones de apertura y clausura.

Presidente electo de CONFER, Jesús Díaz Sariego

Jesús Díaz Sariego es filósofo y doctor en Teología. Tiene una amplia experiencia como docente universitario y desde noviembre de 2017 era vicepresidente de la CONFER. Es religioso de la Orden de Predicadores (Dominicos), en la que hizo su primera profesión el 11 de septiembre de 1983. Fue ordenado presbítero en Salamanca, el 30 de septiembre de 1989. Estudió Filosofía y Ciencias de la Educación. Realizó el bachiller en Teología en el Instituto Teológico ‘San Esteban’ de Salamanca. Obtuvo la licencia en Teología en la Facultad de Teología de Friburgo, donde también obtuvo su doctorado en Teología.

También ha sido elegida como Vicepresidenta de la CONFER Lourdes Perramón, Superiora General de las Hermanas Oblatas, OSR. Nacida en Manresa (Barcelona) en 1966. Hace su primera profesión religiosa en 1990 en Madrid, compaginando en los años siguientes los estudios de Trabajo Social, Teología y Antropología con el caminar junto a las mujeres en contextos de prostitución. Tras algunos servicios en el equipo de animación Provincial, es elegida en el 2013 como Superiora General, servicio para el que es reelegida en 2019 y continúa en la actualidad.

Esta Asamblea ha estado cargada de símbolos como el sarmiento en tierra, la viña, para la recolección y la celebración del Nuevo Vino, del Vino Bueno. Y nuestros sarmientos, asidos a la cepa, abiertos a la vida.

Una Asamblea de CONFER «para dar fruto»

La apertura de la Asamblea tuvo lugar el día 3 a las 10:30 horas a cargo del Nuncio Apostólico, Monseñor Bernardito Auza, el presidente de la CEVC, Monseñor Luis Ángel de las Heras y la presidenta de la CONFER María Rosario Ríos, ODN.

En un discurso pronunciado ante los más de 250 Superiores Generales y Provinciales, la presidenta María Rosario Ríos de la CONFER expresó: “Junto al lema de la Asamblea hay una imagen y no solo junto al lema. Debajo de nuestra mesa hay una imagen y un proceso. En esta mañana me hace evocar las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que sigue conmigo y yo con él es el que da fruto abundante. No me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros y os destiné a que os pongáis en camino y deis fruto, un fruto que dure”.

El Nuncio Apostólico Bernardito Auza ha celebrado que este año haya podido celebrarse esta asamblea, lo que a su juicio es un signo de que de manera progresiva se van superando los efectos de la pandemia.

El obispo de León, Monseñor Luis Ángel de las Heras por su parte ha querido enviar «un apoyo y aliento para todas las propuestas de mejora que se presentan en esta asamblea» y que fomenten también en las diócesis «relaciones fraternas que cuidar con todos, religiosos, laicos y demás consagrados».

Este viernes, a las 12:30 horas se celebra la clausura de la XXVII Asamblea General de la CONFER con las palabras del nuevo presidente electo Fray Jesús Díaz Sariego, OP.

(CONFER)





Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS( iPhone) y Android. La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil.