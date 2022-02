Escuelas Católicas de Madrid expresa su decepción por la Ley Educativa: "Nos alejamos del Pacto Educativo"

Escuelas Católicas de Madrid ha lamentado en su última Asamblea de Titulares y Directores que en las recientes decisiones del Gobierno que afectan a los colegios concertados de la capital se ha ignorado la financiación de dichos centros, lo que supone “la más pura y dura aplicación de la línea planificadora pro-pública de la LOMLOE”.

El presidente de ECM ha subrayado: “Estamos unidos en la defensa del concierto como fórmula eficaz, aunque mejorable, para garantizar la libertad y la equidad educativa”.

José Antonio Poveda (secretario regional Escuelas Católicas de Madrid): “La indignación con la Comunidad de Madrid es máxima” - Éxito Educativo https://t.co/0DrEcH2SeZ — Esc. Católicas Madrid ?? (@ecatolicmadrid) February 24, 2022

El secretario regional de ECM, José Antonio Poveda, ha añadido que estas medidas implican el cuestionamiento de la figura del concierto educativo y, por tanto, del derecho a elegir centro, independientemente de la capacidad económica de las familias. “Desgraciadamente, cada vez nos alejamos más del Pacto educativo, pues este está en el concierto. El cheque y el copago nos aleja de nuestro proyecto como escuela cristiana”, ha lamentado.

Escuelas Católicas de Madrid ve con “un tinte de decepción” la recientemente aprobada Ley Maestra de Libertad de Enseñanza de la Comunidad de Madrid: “No incorpora compromisos económicos que caminen hacia la gratuidad total; no resuelve el tema del concejal en nuestros consejos escolares; no abre puertas a la generalización de los conciertos en etapas como el bachillerato, a pesar de los compromisos electorales del partido en el gobierno; y, lejos de blindar los conciertos de FP, establece un cauce que pudiera facilitar dicha extinción”. Todas esas carencias han sido calificadas como una oportunidad perdida. No obstante, sí ha agradecido la recuperación de la demanda social como factor de programación de puestos escolares.

Asamblea de Titulares y Directores de @ecatolicmadrid: 350 participantes, compartiendo la preocupación por las últimas políticas de la @ComunidadMadrid sobre conciertos de FPGS y sobre oferta de Infantil 0-6 gratuita desde centros públicos. pic.twitter.com/uRL7FIxa6a — Esc. Católicas Madrid ?? (@ecatolicmadrid) February 23, 2022

En definitiva, una Asamblea marcada por la decepción, en la que ECM ha reivindicado, desde la humildad, una política que busque el bien común de la ciudadanía; que sea testimonio generoso de verdad; que persiga alcanzar una sociedad más justa, más equitativa, más libre, y que, por supuesto, luche para que esa libertad se plasme y aprecie en nuestro sistema educativo.

Por último, y como viene siendo habitual, se han compartido, con los cerca de los 350 directivos asistentes de forma telemática, las novedades sobre las propuestas formativas de los programas de ECM y los aspectos jurídico-laborales y jurídico-administrativas de interés para los centros.