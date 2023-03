“Yo era una chica extrovertida y cuando comencé a sufrir acoso escolar, cambié completamente”

El acoso escolar es para muchos la auténtica pandemia del S XXI. A pesar de que solo un 15% de los niños y adolescentes que lo sufren se atreve a contarlo, cada vez conocemos más casos, muchas veces por las terribles consecuencias que dejan.Nidia Represa tiene 29 años, sufrió bullying y ciberbullying a los 14 años de quienes habían sido sus amigos. Más allá del colegio, llegaba a casa y seguía mirando todos los insultos que llegaban a través de las redes sociales. Hoy es psicóloga y las cicatrices que dejó en ella el bullying se han convertido en ayuda a educadores y adolescentes.

“Yo era una chica muy extrovertida y cuando comencé a sufrir bullying, cambié completamente. Me volví muy tímida, me escondía dentro y empecé a dejar de socializar. Tuve un montón de consecuencias que me hizo perderme como persona, ya no sabía lo que quería y me llevó a una espiral muy oscura”, asegura Nidia, recordando el acoso escolar que sufrió. “Tardas en salir. Dejé de ir a clase y empecé a tener pensamientos que no debería haber tenido y fue cuando mi madre pidió ayuda”. Nidia es ahora psicóloga y ayuda a otros niños y jóvenes que sufren acoso a través del proyecto Good game en colegios e institutos.

El Papa Francisco se ha mostrado, desde el inicio de su pontificado, muy sensible al acoso escolar del que ha hablado en varias ocasiones con padres y educadores además de escuchar y conversar con niños y adolescentes.

Luis Centeno es Secretario General adjunto de Escuelas Católicas que agrupa a los titulares de 5.829 entidades pedagógicas en nuestro país, donde se forman 1.192.542 alumnos y en los que prestan sus servicios 105.434 profesionales, de los cuales un total de 85.175 son profesores. Cifras importantes detrás de las cuales hay muchas personas, lo que hace que este tema del acoso escolar sea de gran relieve para ellos. “Hemos elaborado una guía con indicadores que señalan el acoso escolar como un bajo rendimiento escolar o negarse a asistir a clase. Con estos indicadores se investiga si estamos ante un caso de acoso escolar u otro tipo de problema”, explica Luis Centeno.