Día del Seminario: "El sacerdote debe reflejar la luz de Jesús"

"El sacerdote, como apóstol, debe reflejar la luz de Jesús, que le envía, para ser capaz de alumbrar en la noche, de servir de referencia en el camino. Su vida debe ser una luz que no se apaga nunca para que los demás puedan seguir caminando, porque su luz no es propia, sino reflejo de la luz de Dios". Esta es la invitación de la campaña digital que con motivo del día del Seminario han elaborado los seminaristas mayores que actualmente forman parte de la comunidad formativa del Teologado de Ávila en Salamanca.

"El camino que hemos empezado tuvo un principio, sí, pero éste no termina. Es como las estrellas. No dejan de brillar, aunque no se vean. No se acaba su luz. Al igual que éstas, hay quienes no dejan de ser luz para los demás, de alumbrarles el camino y de ser un referente al que mirar", expresan desde el vídeo.

La mirada puesta en la PEJ de 2022

De esta forma, con la mirada puesta en la PEJ 2022 y el lema del Seminario 2022 “sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino”, se ha desarrollado esta campaña que será difundida en las redes sociales por las ocho diócesis cuyos seminarios mayores se forman en el Teologado de Ávila: Ávila, Badajoz, Ciudad Rodrigo, Palencia, Plasencia, Salamanca, Segovia y Zamora.

La campaña, titulada “caminando para acompañarte en el camino” está compuesta por seis vídeos-testimonio y un vídeo final. En cada uno de los vídeos-testimonios se expresa una dimensión de la vocación sacerdotal, simbolizada en un elemento necesario para el camino de Santiago que han sido elaborados por la artista Eva Blanco. Los testimonios corresponden a seis jóvenes, vinculados a la pastoral de los seminaristas, que cuentan cómo han experimentado en su vida las dimensiones de la vocación sacerdotal a través de su relación con sacerdotes y seminaristas.

La campaña terminará con un vídeo en el que todos los seminaristas y el equipo formativo del Teologado de Ávila en Salamanca compartirán su llamada a ser “sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino”.