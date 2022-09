El Defensor del Pueblo pedirá a la Iglesia "colaboración concreta" en materia de abusos

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, va a pedir a la Conferencia Episcopal"formas de colaboración muy concretas" sobre los distintos casos denunciados de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, que, según indica, suman ya 230 las víctimas que se han dirigido a la institución.

Durante su intervención en el Foro de la Nueva Economía, Gabilondo ha destacado que la institución elaborará un informe "completo y que sirva para la adopción de medidas" sobre los abusos en la Iglesia católica, que entregará en el Congreso de los Diputados y que será el Parlamento el que decida "qué se hace con el informe".

Gabilondo ha explicado que ha hablado con la CEE desde el primer momento y les ha animado a participar en la comisión puesta en marcha por la institución, pero ha admitido que "en muchos sectores de la Iglesia no he notado mucho entusiasmo".

"Si dicen que no van a participar, voy a pedirles expresamente formas de colaboración muy concretas, no del tipo de colaboración sí o no, sino sobre esos casos, qué puede decirme, qué ocurre en esta congregación o qué pasa en estos archivos", ha explicado.

El defensor ha admitido que es consciente de que "el problema fundamental es la apertura de archivos" y ha apuntado que "sabe lo que dice" el acuerdo de Iglesia-Estado sobre este asunto. En dicho acuerdo, el Estado se compromete a "respetar y proteger la inviolabilidad de los archivos".

"Sí voy a llamar porque necesitamos la colaboración de toda la sociedad y espero y deseo que la CEE no sea algo al margen de la sociedad; se que colaborará para aclarar y deseo que lo haga", ha insistido.





"No haré un discurso sobre la no colaboración de la Iglesia porque no he pedido aún explícitamente elementos de esa colaboración", ha puntualizado Gabilondo, quien ha aseverado: "Nosotros no hacemos el juicio" y la Comisión Asesora formada por un grupo de expertos "no está para perseguir creyentes".

No obstante, ha señalado que se les pide que en el informe "consten hechos, que se diriman responsabilidades, se busquen caminos y se adopten medidas para que no vuelva a suceder de nuevo".