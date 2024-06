Nuria Antón, madre y profesora: ''Hay otras cosas que construyen aparte de los deberes de verano''

Quedan casi 80 días para la segunda semana de septiembre, cuando previsiblemente vuelvan las clases en colegios e institutos. Ningún trabajo tiene tanto tiempo de vacaciones, ni siquiera el de los profesores. Los padres paran, pero no tanto. ¿Cómo afrontar la situación de los niños que llegan a casa?, ¿cómo compaginar sus obligaciones con el tiempo libre?

Es una oportunidad de pasar tiempo de calidad con ellos, pero la conciliación es un problema real. No tiene colegio, pero los padres siguen con el mismo ritmo de trabajo. ''Los padres siguen madrugando, pero ellos no'', comenta en la mesa de tertulia Sara de la Torre. Por su parte, José Luis Hornillos apunta a que ''el colegio abierto en julio empieza a ser una necesidad''.

''Muchas veces las familias no estamos todo lo que se necesita''

Algunos padres tienen hijos con buenas notas, y otros no tanto. Desde hace años no hay septiembre. ''Como no hay medida de presión de exámenes en septiembre, los niños con malas notas'' ya saben si repiten o no.

Hay padres que lo tienen complicado, ''pero muchas veces las familias no estamos todo lo que necesitarian'' en el apoyo académico. Lo dice Nuria Antón es profesora de Secundaria y Bachillerato, y madre de dos hijos.

Sobre los deberes de verano ''están muy bien si hay acompañamiento'', sea una lectura, repasos de inglés o de matemáticas, ''pero tiene que haber alguien ahí que se siente con ellos''. A veces se hacen ''mal y tarde''. Algunas familias cogen un profesor particular o apuntan a los hijios a una academia. Pero muchas familias no pueden asumir estos servicios. ''La cabeza tiene que descansar y hay muchas cosas que construyen, sin que sea un cuaderno y un lápiz''. Se refiere a tiempo del bueno, ''que forma a la persona''.

Medio millón de niños estarán solos en casa en verano

Los hijos pueden asumir ciertas responabilidades ante la ausencia de los padres por trabajo. Más de medio millón de niños estarán solos en casa en verano, esa es la realidad. ''Se puede hacer una labor educativa muy importante'', como inculcarles responsabilidad.

El tiempo que pasan con los abuelos ''es oro'', aunque a veces no están preparados por edad para lidiar con niños pequeños llenos de energía.