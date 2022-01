Cursillos de Cristiandad: "Una puerta que te abre al Señor"

El Movimiento Cursillos de Cristiandad ha hecho público su calendario para este año 2022 en la diócesis de Oviedo. Las fechas de los seis cursillos en total, que son los que se llevarán a cabo durante este año, pueden consultarse en la agenda de la página web de la diócesis (www.iglesiadeasturias.org).

Los Cursillos de Cristiandad llevan más de 60 años en Asturias, desde que se celebrara el primero, en el año 1958. Desde entonces, más de 13.000 personas han vivido esta experiencia. Una experiencia que, tal y como explica José Víctor Martínez, presidente diocesano de Cursillos de Cristiandad, “se prepara con mucho mimo y cariño porque lo que allí acontece, ayuda a muchas personas”.

Aquellos que ya han participado en un Cursillo suelen coincidir en que, más que explicar en qué consiste, hay que vivirlo. Pero sí que se puede revelar que “El movimiento de CursillosdeCristiandadesdePrimerAnuncio ?afirma José Víctor Martínez?. Hay muchísimas personas que todavía no han descubierto el amor incondicional que Dios nos tiene y en cada cursillo se propicia esto: se propicia un encuentro personal con el Señor, que no queda ahí, no solo es eso, sino que también se busca el encuentro con uno mismo y con los hermanos, todo a través de una experiencia vivencial muy amena de tres días, en los cuales acontecen todas estas cosas que no se pueden explicar, hay que vivirlas”.

Una vez experimentados estos tres días, los participantes vuelven a sus rutinas diarias, a sus parroquias de origen, con sus compromisos habituales. Pero también puede suceder que se sientan llamados a participar más estrechamente con este movimiento, que sus miembros definen como “una puerta que te abre al Señor”. Una vez hecho el cursillo, “como solemos decir, nosotros lanzamos a la Iglesia ?explica José Víctor Martínez?. Luego ya cada uno puede seguir en su parroquia, si ya lo estaba, o en otros grupos, o donde sea. Pero también nuestro propio movimiento tiene herramientas para las personas que quieran continuar viviendo con nosotros esa experiencia, como son las Ultreyas, y también, la Escuela”.

La página web del movimiento en Asturias es www.cursillosdecristiandadasturias.es , y a través de ella es posible ponerse en contacto con los responsables. “Cuando has vivido un Cursillo de Cristiandad ves en tu propia experiencia y en las personas que lo están haciendo contigo, el bien enorme y profundo que les hace. Abres una puerta a la felicidad verdadera, no al contento simplemente de que “te ha tocado la lotería”, sino que es la felicidad que queda, que vale ?afirma José Víctor Martínez?. Y eso no nos lo podemos quedar. Por eso, de forma natural nos sale el que lo comuniquemos, que intentemos que otras personas puedan vivir esa experiencia porque de verdad, merece la pena”.

Cursillos de Cristiandad para 2022

27 al 30 de enero

17 al 20 de marzo

29 de abril al 2 de mayo

29 de junio al 2 de julio

3 a 6 de noviembre

5 al 8 de diciembre

(Archidiócesis de Oviedo)





