¿Cuál es tu villancico favorito? Los periodistas de religión de 'Abside Media' se lanzan a cantar

El programa ‘Ecclesia’ de TRECE ha rememorado los tiempos en familia durante la Navidad, con un recuerdo especial a los villancicos, pero ¿cuál es el más especial para ti? A esa pregunta han respondido algunos comunicadores de religión de 'Abside Media' y además... ¡los han cantado!

Las fechas navideñas son momentos para pasar tiempo en familia y rememorar viejos momentos. Reunirse en la mesa para cenar juntos, recordar a los que ya no están y cómo no, un clásico: cantar villancicos. En cualquier reunión de Navidad no pueden faltar el tradicional 'Noche de Paz', 'Campana sobre Campana' o 'La Marimorena'.

Los villancicos son cantos que se entonan en Navidad para celebrar el nacimiento del Niño Jesús y la costumbre de cantarlos tiene su origen en la Edad Media, donde empezaron siendo canciones populares de los pueblos. Desde entonces se mantiene en el recuerdo, siguiendo la estela de los muchos profetas que anunciaban el nacimiento del Salvador. Además, constituían uno de los tres principales géneros de la lírica española popular, junto con las cantigas y las jarchas mozárabes. Al final, una parte muy representativa de los villancicos renacentistas pasó a ser recogida en manuscritos y volúmenes antológicos conocidos como Cancioneros. Más tarde, la Iglesia vio en el villancico una fórmula perfecta para difundir el mensaje de Cristo.

El programa ‘Ecclesia’, ha preguntado al equipo de religión de 'Abside Media' cuáles son sus villancicos más especiales o los que recuerdan con más cariño. Dicen que los han cantado el día de Navidad, en la cena de Nochebuena y que se han despertado esos días con ellos como banda sonora. “Yo lo he llegado a cantar frente al espejo creyéndome Raphael”, dice el periodista José Melero sobre 'El Tamborilero', el villancico que más ha cantado en Navidad, un clásico que como él dice, “no puede faltar en ninguna cena de Nochebuena”. A Manu Torralba, por ejemplo, no le gusta nada 'Campana sobre campana' ni 'Hacia Belén va una burra'. Y recuerda el de 'Blanca Navidad', del que " se acuerda a conciencia", ya que se lo tuvo que aprender de memoria para la función de su colegio. El favorito de Irene Pozo, la directora de contenidos sociorreligiosos de TRECE es un villancico que se canta al otro lado del charco, concretamente en Argentina y que está dedicado a los Reyes Magos. Curiosamente se lo enseñaron sus hijos.

Para Sara de la Torre, la redactora jefa de la revista ECCLESIA el villancico de su infancia es sin duda, 'Mi burrito sabanero'. Y la directora de la revista, Silvia Rozas, recuerda con cariño el villancico cuya música y letra pertenece al jesuita fallecido José Luis Blanco Vega. Una canción que dice así: “Dicen que Dios ha nacido, que en la tierra está y que sólo le ha visto quien sabe mirar”. Santiago Tedeschi, a pesar de ser italiano y de que hay poca tradición de cantar villancicos en el país, se acuerda perfectamente de haber cantado 'Mi burrito sabanero' con sus abuelos en el pueblo español donde pasaba las navidades cuando era pequeño.

Infantiles, divertidos, dedicados a la Virgen María, al Niño Jesús o a los Reyes Magos… El repertorio de villancicos españoles es muy amplio. Se dice que Antonio Soler, un religioso español del siglo XVIII, compuso más de 130. A él le debemos la mayoría de letras musicales que conforman las fiestas navideñas en versión castellana.