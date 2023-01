Concepción Mejías condecorada como Dama de la Orden de San Silvestre: “Siento emociones encontradas”

“Siento emociones encontradas. Es una cosa que yo nunca pensé que iba a recibir. No esperaba que fuese a vivir un día como el de este domingo. Agradezco mucho este reconocimiento y también el trabajo de todos mis compañeros. Es muy gratificante que hayan mandado los documentos al Vaticano para que se me condecore con este reconocimiento. Estoy muy orgullosa y muy agradecida”, con estas palabras se ha expresado Concepción Mejías Márquez, quien fue condecorada como Dama de la Pontificia Orden de san Silvestre por el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy, este domingo.

En declaraciones a ECCLESIA, la enfermera explica que “yo pensaba que algún reconocimiento me iban a hacer porque me jubile el año pasado. Pensaba que sería algún reconocimiento a nivel diocesano, porque yo sé que el obispo me tiene mucha estima”. Desgrana que el tiempo fue pasando hasta que “el obispo reunió a la junta de Salus, organización a la que pertenezco. Le pregunté a Oscar, el consiliario, que para que nos reunía y él me dijo que no sabía nada, que era todo secreto. En esa reunión nos comunicaron que había llegado algo del Vaticano. Yo ni siquiera me enteré de lo que era. Cuando llegue a casa y me relaje, empecé a asimilar lo que estaba pasando”.

Más sobre Concepción Mejías

Concepción Mejías Márquez nació en 1954 en Rosal de la Frontera (Huelva). Está casada y es madre de tres hijos. Se formó como enfermera en la escuela de Salus Infirmorum en Cádiz, en la promoción 1971/74, y desde su graduación ha formado parte de la asociación desempeñando su labor en los distintos puestos para los que era designada asumiendo la vicepresidencia desde el 4 de diciembre de 2007. Como enfermera, tiene una amplia experiencia profesional en la práctica y en la gestión de los servicios sanitarios habiendo sido supervisora en la unidad de Cirugía y Jefa de Bloque Quirúrgico en el Hospital de Jerez durante varios años.

En el ámbito académico, Concepción Mejías ha tenido una amplia experiencia docente. Ha participado en numerosos congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales. Máster en Innovación e Investigación en Cuidados de Salud por la Universidad de Cádiz 2009/10. Desde el año 1997 hasta el año 2022 ha sido profesora de la Escuela, luego CUE Salus Infirmorum (Adscrito UCA) y durante 10 años, desde el año 2009 hasta el año 2019, fue directora técnica del mismo.

Ha sido presidenta de la Asociación Privada de Fieles Nra. Sra. Salus Infirmorum de Cádiz y Ceuta desde el año 2013 hasta el año 2022, que fue elegida la nueva presidenta, Isabel Lepiani Díaz. A lo largo de estos años Concepción Mejías afrontó el reto de promover la filosofía y el espíritu de Salus Infirmorum legado por la Hermana Mayor María de Madariaga y Alonso, difundiendo la humanización en la atención sanitaria frente a una sociedad en crisis de valores. En la actualidad es miembro de la Junta Diocesana de la Asociación Privada de Fieles Nra. Sra. Salus Infirmorum que cuenta con dos obras educativas en nuestra diócesis el CUE Salus Infirmorum (Adscrito UCA) y el Centro de Estudios María de Madariaga (Ciclos Formativos). Salus Infirmorum se ha destacado desde sus orígenes por impartir una excelente formación científico-técnica, ética y moral, en espíritu de fiel comunión con el magisterio de la Iglesia.