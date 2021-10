Comienza el Sínodo de la escucha del mundo

Escuchar

?Un verdadero encuentro sólo nace de la escucha. Jesús, en efecto, se puso a escuchar la pregunta de aquel hombre y su inquietud religiosa y existencial. No dio una respuesta formal, no ofreció una solución prefabricada, no fingió responder con amabilidad sólo para librarse de él y continuar su camino. Lo escuchó.?

El segundo verbo que el Papa a propuesto a los obispos es ?escuchar?. ?Jesús ? dice el Papa ? no tiene miedo de escuchar con el corazón y no sólo con los oídos?, de hecho ? puntualiza ? ?cuando escuchamos con el corazón sucede esto: el otro se siente acogido, no juzgado, libre para contar la propia experiencia de vida y el propio camino espiritual?. Por ello, pide hoy a la Iglesia que se pregunte en este itinerario sinodal: ¿cómo estamos con la escucha? ¿Cómo va ?el oído? de nuestro corazón? ¿Permitimos a las personas que se expresen, que caminen en la fe aun cuando tengan recorridos de vida difíciles, que contribuyan a la vida de la comunidad sin que se les pongan trabas, sin que sean rechazadas o juzgadas? ?Hacer sínodo ? subraya el Papa ? es ponerse en el mismo camino del Verbo hecho hombre, es seguir sus huellas, escuchando su Palabra junto a las palabras de los demás? y hoy el Espíritu nos pide ?que nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada Iglesia, de cada pueblo y nación. Y también a la escucha del mundo, de los desafíos y los cambios que nos pone delante. No insonoricemos el corazón, no nos blindemos dentro de nuestras certezas. Escuchémonos?.

Discernir

?Jesús intuye que el hombre que tiene delante es bueno, religioso y practica los mandamientos, pero quiere conducirlo más allá de la simple observancia de los preceptos. En el diálogo, lo ayuda a discernir. Le propone que mire su interior, a la luz del amor con el que Él mismo, mirándolo, lo ama (cf. v. 21), y que con esta luz discierna a qué está apegado verdaderamente su corazón.?

Por último, el tercer verbo que propone el Pontífice es ?discernir?. Francisco explica que ?el encuentro? y ?la escucha recíproca? no son algo que acaba en sí mismo, que deja las cosas tal como están, al contrario, ?cuando entramos en diálogo, iniciamos el debate y el camino, y al final no somos los mismos de antes, hemos cambiado? ha dicho el Papa.

La ultima invitación del Papa a los obispos es que entiendan el sínodo ?como un camino de discernimiento espiritual?, que se realiza en la adoración, en la oración, en contacto con la Palabra de Dios; pues es ?la Palabra ? señala ? la que nos abre al discernimiento y lo ilumina, orienta el Sínodo para que no sea una ?convención? eclesial, una conferencia de estudios, un congreso político o un parlamento, sino un acontecimiento de gracia, un proceso de sanación guiado por el Espíritu Santo?.

El Papa concluye su homilía asegurando que Jesús, como hizo con el hombre rico del Evangelio, ?nos llama en estos días a vaciarnos, a liberarnos de lo que es mundano, y también de nuestros modelos pastorales repetitivos; a interrogarnos sobre lo que Dios nos quiere decir en este tiempo y en qué dirección quiere orientarnos?.