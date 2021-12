COMECE: La diversidad no debe expulsar del discurso público a la religión

COMECE acoge con satisfacción la retirada de las directrices internas de la Comisión Europea sobre comunicación inclusiva el martes 30 de noviembre de 2021. El proyecto de texto contenía varias recomendaciones terminológicas al personal de esta institución de la Unión Europea (UE9 sobre cómo se puede lograr una comunicación interna y externa más inclusiva.?

?Aunque la COMECE respeta el derecho de la Comisión Europea a organizar su comunicación escrita y oral y reconoce la importancia de la igualdad y la no discriminación, no puede evitar creer que algunos pasajes del borrador del documento están marcados por prejuicios antirreligiosos.

?El borrador de las directrices desaconsejaba a los empleados de la Comisión de la UE, por ejemplo, hacer referencia en su comunicación a «vacaciones de Navidad», a la expresión «nombres de pila» o a nombres típicos de una determinada religión.??

?El presidente de la COMECE, Cardenal Jean–Claude Hollerich SJ, declaró: «La neutralidad no puede significar que la religión esté prohibida en la esfera privada. La Navidad no solo es parte de las tradiciones religiosas europeas, sino también de la realidad europea. El respeto por la diversidad religiosa no puede conducir a la consecuencia paradójica de desplazar el elemento religioso del discurso público ”.?

?El presidente de la COMECE también destacó que «si bien la Iglesia católica en la UE apoya plenamente la igualdad y la lucha contra la discriminación, también está claro que estos dos objetivos no deben conducir a la distorsión o la autocensura. La valiosa premisa de la inclusión no debe conducir al efecto contrario de la exclusión «.?

La COMECE expresa su preocupación por el daño que esta circunstancia podría haber hecho a la imagen de las instituciones de la UE y el apoyo al proyecto europeo en los Estados miembros. Se espera que una versión revisada del documento aborde estas preocupaciones.?

(Traducción no oficial del francés)

(COMECE)





