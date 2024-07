Cobo alerta de que los mayores son víctimas "de una cultura que no valora lo que no es rentable"

El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo,ha instado a la sociedad a construir espacios “de encuentro intergeneracional, de acogida y escucha para los mayores” con motivo dela IV Jornada Mundial de los Ancianos y los Mayores que la Iglesia celebra este domingo, 28 de julio, bajo el lema 'En la vejez no me abandones'.

En una carta a los fieles, José Cobo llama a la creación de nuevos espacios que proporcione a este colectivo seguridad y sientan que somos conscientes “de lo mucho que podemos recibir de ellos; de que siguen siendo importantes y necesarios en las familias y en la Iglesia, que pueden aportar su madura sabiduría acumulada”, ha pedido.

Cobo advierte que la soledad es "una de las plagas de nuestra sociedad”

Para el arzobispo de Madrid, la Jornada Mundial de los Ancianos y Mayores es una oportunidad poara ensalzar el valor de estas personas, haciendo referencia al anciano del salmo, que siempre “expone su confianza en un Dios que nunca abandona a sus hijos y que tiene la experiencia de que, en medio de amarguras, ha sentido la seguridad de la cercanía de Dios en su vida”, ha subrayado.

El cardenal ha recalcado que Dios, además de ser una presencia esperanzada para sus hijos, es también una voz que resuena “frente al abandono y la soledad que aflige a tantas personas, con frecuencia víctimas de la destrucción de los vínculos sociales, generacionales, familiares”.

Y es que la soledad, destaca Cobo, se ha convertido “en una de las plagas de nuestra sociedad” que no solo paceden los mayores, sino que también afecta a jóvenes y adultos como consecuencia “de una sociedad desarraigada e insatisfecha porque no encuentra el sentido de la vida”, donde el individualismo ha ganado enteros.

"Los abuelos son víctimas de una cultura que no valora lo que no es rentable"

Poniendo el foco en los abuelos, el arzobispo de Madrid ha lamentado que son víctimas “de una cultura economicista que no valora lo que no es rentable; una sociedad que no quiere perder su tiempo en acompañar y escuchar a los ancianos porque no es rentable. Nuestras residencias de ancianos son testigos de las pocas visitas que reciben muchos de sus residentes; los han depositado allí para que otros les cuiden y casi se olvidan de ellos”.

Todo ello consecuencia de una sociedad que ha optado por enterrar la memoria de los ancianos y su aportación al bienestar del presente. De ahí que el arzobispo, al final de la misiva, haya hecho hincapié en que la “vejez es una de las etapas de la vida que necesita de nuestra la humanidad de nuestra mirada de hijos de Dios, allí cuando las fuerzas son menores y la vulnerabilidad mayor. Ese amor de un Dios que nunca nos abandona espera ser trasparentado por medio de sus hijos, nosotros, miembros de la Iglesia y ciudadanos responsables de nuestra sociedad y sus instituciones políticas”, ha expresado.