La ciudad de Cádiz renueva su voto a la Virgen del Rosario: "Que pronto recuperemos la convivencia"

La ciudad de Cádiz ha renovado el voto con su Patrona y Alcaldesa Perpetua, la Virgen del Rosario. La Iglesia de Santo Domingo de la capital gaditana ha acogido este 7 de octubre, la Solemne Función del Voto, en una ceremonia que estuvo presidida por el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy.

Zornoza Boy ha asegurado que la protección de la Virgen en el pasado sobre la ciudad “constata que esta ciudad es una demostración histórica de cómo actúa Dios en el mundo, cómo lo transforma, actuando en los acontecimientos y en las personas, cuando imploramos su ayuda con fe y abrimos con sinceridad nuestro corazón a la gracia. Sabemos muy bien que la fe puede actuar en la vida del hombre, en la ciudad, en el mundo… y que escuchando Dios nuestras súplicas puede cambiar nuestros corazones, y hasta el curso de la historia”.

Al mismo tiempo, ha afirmado que “la gente que afronta la vida con sacrificio cada día, en especial cuantos sufren o están en dificultad, encuentra en María la fuerza para perseverar en el bien y hacer la voluntad de Dios con todas sus consecuencias. Y aquí, a los pies de la Virgen María, las familias, los ancianos, jóvenes y niños encuentran y refuerzan la alegría del amor, y experimentan que el amor a Dios y al prójimo son inseparables. En la súplica y en el ofrecimiento de nuestras personas a Dios vemos que la fuerza de la caridad es irresistible. El amor es lo que verdaderamente hace avanzar al mundo”.

El prelado ha pedido a la Virgen del Rosario la paz para este mundo en guerra. “Jesús es el príncipe de la paz, Él es nuestra paz. Vino a quitar la división de los hombres. Dejemos que entre la paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros países. Que con la paz recuperemos la convivencia, un tiempo próspero, el amor por la verdad y el bien común, poniendo siempre a la persona humana y su dignidad como columna que sostiene ese entramado de la paz”.

Para finalizar, el obispo ha tenido un recuerdo por los fallecidos en los últimos meses, en especial, por el obispo emérito, Antonio Ceballos; los sacerdotes, José Carlos Muñoz y José Manuel Daza; así como por el director del secretariado diocesano de Hermandades y Cofradías, Alfonso Caravaca.





Cádiz, ciudad creyente

El deán de la Catedral de Cádiz, Ricardo Jiménez, ha sido el encargado de renovar, un año más, el voto a la Patrona: "Un pueblo sin alma, un pueblo que vive de espalda a Dios, es un pueblo que cree que todo depende de su esfuerzo y que ante la contrariedad sólo sabe buscar culpables e intentar evadirse. Cádiz es una ciudad creyente, forjada por la fe en un Dios bueno a lo largo de su historia y por eso no se avergüenza de sentir la necesidad de acudir a su Patrona y reconocer en tu Divino Hijo a su Salvador”.

"Que nuestra juventud no sea descartada"

A continuación, el deán de la Catedral ha presentado ante la Virgen las preocupaciones y necesidades de nuestra sociedad. En primer lugar, pidió por los niños y jóvenes. “

Para que crezcan sanos y seguros necesitan hogares donde se sientan amados, escuchados, reconocidos y valorados. Los horarios que imposibilitan la conciliación familiar, los ataques que acosan a la familia, la influencia no siempre positiva de las redes sociales, la claudicación de muchos padres de su misión de ser educadores ejemplares… hacen que queden abandonados. Que nuestra juventud no sea descartada; más bien que sea tan valorada que les ayudemos a que den lo mejor de sí mismos".

Asimismo ha presentado “las terribles lacras que asolan la ciudad de Cádiz”: el desempleo, la falta de vivienda, la droga, los inmigrantes no integrados, la sensación de los jóvenes de no tener un futuro en esta tierra… “Que la sociedad del descarte no lleve a que este municipio sea descartado y lo que no consiguieron piratas, invasores, cataclismos y epidemias lo logre una economía sin alma donde sólo se busque el beneficio inmediato”. En este sentido, pidió responsabilidad a los dirigentes políticos. “Que nuestros dirigentes estén a la altura de lo que se espera de ellos y sean capaces de construir una ciudad donde todos tus hijos tengan un lugar y una esperanza por la que luchar”.