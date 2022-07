El Círculo de Silencio de Burgos pide justicia para los migrantes: "Las fronteras matan"

La Delegación de Pastoral de Migraciones de la archidiócesis de Burgos se reunió este lunes en un nuevo Círculo de Silencio en defensa de los derechos de las personas migrantes. El acto se celebró 137 días después del comienzo de la guerra en Ucrania tras la invasión por Rusia, algo que ha provocado hasta el momento miles de muertes y 7 millones de refugiados.

También se tuvo presente a los heridos y a las más de 100 personas que se quedaron sin vivienda en el incendio que se produjo el pasado 11 de junio en un asentamiento de temporeros inmigrantes en Palos de la Frontera (Huelva).

Otro de los momentos que se tuvo presente fue el del pasado 24 de junio cuando hubo un intento masivo de entrada por la verja de Melilla, principalmente de migrantes sudaneses, con el resultado oficial de 23 muertos, que pueden ser al menos 37. La Unión Africana, la Comisión Europea y la ONU han pedido que se investigue y esclarezca lo sucedido.

Tres días más tarde la Policía de Estados Unidos encontró 46 muertos asfixiados en un camión, que finalmente han sido 53, en Texas, cerca de la frontera. Procedían de México y de varios países de América Central. El camión había sido abandonado. También el 27 de junio se hundió un barco que iba de Libia hacia Italia, y murieron al menos 30 migrantes. No hay fotos de la tragedia, apenas ha sido noticia. Dos días después encontraban un vehículo en el desierto con otros 20 cadáveres, inmigrantes muertos de sed, que venían de Chad; tampoco hay fotos, apenas ha sido noticia.

'Las fronteras matan'

En el manifiesto se indicó que “las fronteras matan, sean vallas, mares o desiertos. Cuando eres de Ucrania y huyes de la guerra, puedes entrar y solicitar protección en otros países de Europa; y esto está muy bien. Es un derecho internacional reconocido y ejercido”. Como contrapunto denunciaron que “cuando eres de África y tratas de huir de la guerra, de la violencia o de la pobreza extrema, no hay posibilidades legales de emigrar o de solicitar asilo, y tienes que tratar de huir de las desgracias de tu tierra de otras formas, arriesgadas, desesperadas, a veces con ayuda de las mafias criminales”.

También pusieron de manifiesto que “las fronteras matan, nuestra indiferencia y nuestra hipocresía matan. Nosotros no podemos olvidar, no queremos olvidar. No queremos ser indiferentes ni cómplices. Decimos: ¡basta ya! Pedimos que se aclare lo sucedido, que se depuren responsabilidades y que se saquen conclusiones. Esto tiene que acabar”.