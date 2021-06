La CEE arranca la campaña "Me Apunto a Religión" y anima a los alumnos a cursar la asignatura

La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha lanzado la campaña “Me Apunto a Religión”, con la que la Conferencia Episcopal Española desea, a lo largo de todo el mes de junio, invitar a las familias y al alumnado a matricularse en la asignatura de Religión Católica en el próximo curso 2021-2022.



La campaña está dirigida a familias con hijos e hijas en edad escolar, y a estudiantes de Secundaria y está presente ya en las redes sociales. La campaña, que parte de la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española (CEE), destaca la aportación que al desarrollo integral de los alumnos aporta el carácter escolar y académico de la asignatura de Religión católica, y cómo contribuye a fomentar en la sociedad el respeto a la diversidad religiosa

Esta campaña para animar a inscribirse en la asignatura de Religión, con presencia en las redes sociales y en la prensa online de ámbito nacional, transcurrirá durante todo este mes de junio y se suma a otras iniciativas, que en las distintas diócesis, realizan las delegaciones propias de Enseñanza animando también a los alumnos y alumnas a cursar esta asignatura.

Los números de la asignatura de Religión católica

Según la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura los datos estadísticos del alumnado que opta por la asignatura de Religión católica, desde Educación infantil hasta bachillerato suman casi 3.300.000 alumnos, lo que significa el 60,59% del alumnado.

La asignatura de Religión no hay que confundirla con una clase de catequesis. No se trata de enseñar las oraciones ni a rezar, sino que muestra la historia de la religión católica y del resto de confesiones. Esto es parte de la historia tanto de la humanidad como de la española. Ignorar la influencia del cristianismo como base de nuestra cultura y nuestra historia, es negar la realidad.

Según se puede leer en los resultados del Informe de la Fundación SM, ocho de cada diez alumnos de Religión afirman que la asignatura les ayuda a ser más tolerantes y mejores personas. Además, la mitad de los alumnos de los centros públicos encuestados asegura que en su clase hay alumnos de otras religiones, contribuyendo así a “la formación ética y la ciudadanía global”, como sostiene la mayoría de los profesores de Religión.

El objetivo de la asignatura de Religión no no es ni adoctrinar, ni hacer proselitismo, sino proporcionar al alumnado, sean o no creyentes, unos contenidos objetivos, razonables y científicos sobre el hecho religioso, las creencias y la historia de las distintas tradiciones culturales y religiosas que configuran nuestras sociedades plurales, y que el alumnado tiene que conocer, comprender y respetar para convivir como ciudadanos libres.

más de la mitad de los alumnos valora la clase de Religión como necesaria para su educación y dos de cada tres alumnos consideran que gracias a las clases de Religión conocen otras religiones. La mitad valora que les ha ayudado a conocer la Iglesia. También a dos terceras partes de los alumnos, la clase de Religión les ha ayudado a creer en Jesucristo. En cuanto a otros temas que aborda la enseñanza de la religión, 85% de los estudiantes se muestra preocupado o muy preocupado por la justicia y la solidaridad y tres cuartas partes muestra interés por la ecología y protección de la naturaleza. Según el último Informe de la Fundación SM